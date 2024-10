video suggerito

Botto improvviso nello studio di Affari Tuoi, Stefano De Martino spiazzato: "È svenuto qualcuno" Un forte rumore nello studio di Affari tuoi ha fatto sobbalzare Stefano De Martino nel corso della puntata trasmessa mercoledì 16 ottobre. Cosa è successo in diretta.

A cura di Daniela Seclì

Colpo di scena nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 16 ottobre. Mentre Francesca, concorrente della Puglia, portava a casa una partita da record con un finale inaspettato, un imprevisto ha fatto sobbalzare Stefano De Martino. Ma andiamo con ordine. Il conduttore stava aprendo il pacco dell'Emilia Romagna appena chiamato dalla concorrente, quando si è sentito un botto in studio.

Forte rumore ad Affari tuoi, la reazione di Stefano De Martino

Nel corso della puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 16 ottobre, c'è stato un imprevisto in studio. Stefano De Martino ha raggiunto il pacchista dell'Emilia Romagna per scoprire cosa contenesse il suo pacco. Mentre lo apriva, si è sentito un forte rumore in studio. Il conduttore, spiazzato, ha commentato: "È svenuto qualcuno! Ho sollevato il pacco e si è sentito un tonfo nello studio". Poi, è scoppiato a ridere. La concorrente Francesca ha preferito approfondire il significato simbolico di quel rumore: "È un brutto presagio o porta fortuna?". Stefano De Martino ha aperto il pacco e dato che dentro c'erano solo cento euro, ha ironizzato su chi avesse prodotto quel rumore poco prima: "Sarà stato il dottore".

La partita da record di Francesca, concorrente della Puglia

La partita di Francesca, concorrente della Puglia, è stata davvero straordinaria. Nonostante nel suo pacco iniziale avesse solo venti euro è stata in grado, insieme al marito Simone, di eliminare tutti i pacchi blu. Peccato per il finale. Francesca, infatti, ha cambiato il pacco che aveva scelto inizialmente – e questa è stata una mossa azzeccata perché, appunto, conteneva solo 20 euro – ma nonostante la distesa di ricchi pacchi rossi, ha scelto quello che conteneva 10mila euro. Una cifra non di certo deludente, ma una partita da record come quella di Francesca, meritava un finale col botto. E no, non quello avvertito in studio.