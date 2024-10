video suggerito

Francesca firma la partita dei record ad Affari Tuoi, De Martino: “Nessuno immaginava questo finale” Partita dei record quella di Francesca e Simone ad Affari Tuoi stasera, mercoledì 16 ottobre. I concorrenti della Puglia hanno eliminato tutti i pacchi blu ad inizio partita: “Vorrei godermela da casa” ha scherzato De Martino. Per loro, però, è arrivata la beffa sul finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 16 ottobre, la Regione Puglia rappresentata da Francesca. Da Locorotondo (Bari), lavora nella sartoria familiare ed è sposata con Simone che l'ha accompagnata in studio: "Stiamo insieme da 19 anni. Ci siamo conosciuti quando lui viveva a Modena, avevamo degli amici in comune. Ci siamo incontrati per la prima volta sul pullman, poi si trasferì e me lo trovai in classe. L'amore è nato tra i banchi di scuola", il racconto prima di dare inizio alla clamorosa partita.

La partita di Francesca ad Affari Tuoi

La partita di Francesca è partita con l'eliminazione di cinque pacchi blu, l'ultima chiamata, invece, ha svelato 300mila euro. La prima chiamata dal dottore si è conclusa con l'offerta di 30mila euro e la concorrente, rivolgendosi al marito, ha scherzato: "Non so perché l'ho portato con me, lui accetterebbe già questa cifra e andremmo subito a casa. La prima cifra si rifiuta". L'assegno è stato così tritato.

Francesca ha chiamato nuovi numeri e in un momento di silenzio si è sentito un rumore in studio, Stefano De Martino ha allora scherzato: "Qualcuno è svenuto, sarà il dottore?". Per i concorrenti il lato rosso del tabellone è rimasto intatto senza i 300mila: nel lato blu soltanto 20 euro e 50 euro. "Non ricordo una partita così, è un record", il commento del conduttore. Per la coppia è arrivata la proposta di cambio: "Il giorno in cui sono arrivata ho pescato questo numero. Guardai più giù, c'era il numero 16, giorno in cui è venuto a mancare mio padre. Forse lui mi ha detto di prendere questo numero" ha spiegato la concorrente prima di cambiare il suo pacco con il numero 3. Nel suo c'erano solo 20 euro. "Io me ne vado e me la vado a vedere da casa. Non me la godo da qua" ha scherzato De Martino.

La partita ha però fatto inversione di marcia quando Francesca ha eliminato dal tabellone 200 mila, 100 mila, 75mila euro. Il dottore le ha allora offerto 14mila euro, poi rifiutati. Per fortuna, Francesca e Simone sono riusciti ad eliminare l'ultimo blu rimasto, 50euro. Per loro è arrivata la proposta di cambio, poi rifiutata. Eliminati 50mila euro, il dottore gli ha offerto di nuovo 14mila euro. "Da 10 a 14 la differenza è minima, non ci cambia più di tanto. Proverei ad avere un'offerta più alta. Rifiutiamo", le parole.

Il finale di Francesca e Simone: tornano a casa con 10mila euro

Eliminati 15mila euro, Francesca e Simone sono rimasti con 30mila e 10mila euro. Per loro, prima di svelare il contenuto del loro pacco, è arrivata l'ultima proposta di cambio. "Questo è il finale che non avrei mai voluto" ha commentato Francesca. "Io terrei il 3" ha aggiunto Simone. "L'istinto mi dice di continuare con il numero 3, di non cambiare. Sto cercando di entrare nella mentalità del dottore" ha spiegato la concorrente e dopo un lungo ragionamento ha deciso di rifiutare e proseguire con il numero 3. "Per come è iniziata la partita, nessuno avrebbe immaginato il finale. Gioco imprevedibile" ha commentato Stefano De Martino prima di dare il via allo "spacchettamento". Francesca e Simone sono tornati a casa con 10mila euro.