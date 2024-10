Antonella Clerici fan di Stefano De Martino ad Affari Tuoi: “Sta facendo suo il programma”

video suggerito

Nella puntata di mercoledì 16 ottobre di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici porta in tavola un piatto della tradizione napoletana. La conduttrice ammette ai cuochi presenti in studio di essere molto legata a Napoli: "Ho un ricordo bellissimo della città. Sono stata accolta come una vera regina". L'argomento spinge Clerici a collegarsi ad un altro topic attuale: la conduzione di Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Il parere di Antonella Clerici sulla conduzione di Stefano De Martino

Antonella Clerici si proclama grande fan di Stefano De Martino. "È un conduttore bravissimo, sta facendo suo il programma – rivela nel corso della trasmissione È sempre mezzogiorno – Ho sempre fatto il tifo per lui perché lo trovo proprio bravo". Non è la prima volta che la conduttrice si sbilancia in favore del conduttore. In un'intervista a Repubblica, sottolineava: "Ho seguito Stefano De Martino, mi piace, lo trovo bravo ad Affari tuoi, gli serve solo un po' più di disinvoltura. Quel gioco l'ho condotto e non è facile". Di recente la conduttrice si è resa protagonista di una polemica, poi rientrata, a proposito del golden minute. Il break pubblicitario, infatti, era durato più del previsto, irritando Antonella Clerici. Successivamente, però, si era scusata dopo aver appurato che si trattava di un errore tecnico.

Antonella Clerici unica conduttrice donna di Affari Tuoi

Nel marzo del 2006 Antonella Clerici prese il posto di Pupo alla conduzione di Affari Tuoi, per poi essere sostituita da Flavio Insinna. Per il momento si tratta dell'unica conduttrice donna alla guida del game show. Affari Tuoi è uno dei giochi a premi più longevi e di successo nella televisione italiana. La trasmissione occupa il palinsesto di Rai Uno dal 2003 quando la prima edizione arrivò sui teleschermi italiani con Paolo Bonolis.