Stefano De Martino ha condotto la sua migliore puntata di Affari Tuoi: è una masterclass che vale la prima serata

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stile, intensità, ritmo, ironia e passione. Quella di ieri sera, lunedì 4 novembre, è stata probabilmente la migliore conduzione di Stefano De Martino da quando è ad Affari Tuoi. Grande merito alla scaletta degli eventi che ha portato Daniele e Tiziana, la coppia pronta a sposarsi in seconde nozze, prima a perdere i 200mila euro che avevano nel pacco dopo un mefistofelico raggiro a opera del Dottore, successivamente a guadagnare di botto al primo colpo, i centomila euro della Regione Fortunata. Un plot emozionante che Stefano De Martino ha saputo amplificare, dosando tutti gli elementi di un repertorio che ormai conosce come le sue tasche, emozionando fino alla fine. Il programma, qualora ci fossero stati ancora dei dubbi, è ormai tutto suo.

La storia di Daniele e Tiziana ha lasciato ampio spazio d'interazione al conduttore. Il tormentone con Daniele è presto fatto: lui è un poliziotto…della scientifica. Il pubblico, quasi telecomandato, ha espresso sorpresa non tanto per il mestiere del concorrente quanto per la qualifica. È stato questo il primo gancio che ha permesso a Stefano De Martino di scalare le marce e salire in crescendo. Ma il primo step che ha permesso alla partita di salire di tensione, come anticipato in apertura, è stato il cambio proposto dal Dottore che la coppia ha accettato: avevano i 200mila euro e il Dottore gliel'ha tolti. Ricordando quello che Max Giusti ha detto circa i budget di puntata, Pasquale Romano mai poteva immaginare che la partita sarebbe finita con un margine di guadagno molto inferiore.

Con il segmento della Regione Fortunata, Stefano De Martino sale in cattedra e usa lo studio televisivo come un palcoscenico. Dopo un'inconsueta telefonata del Dottore (che avrà lanciato certamente improperi) e la sbirciatina alla busta della Regione, a quel punto il conduttore fa l'istrione e, conoscendo il finale della storia, sfrutta ogni minuto che può per fare scena. Sfutta a questo punto il secondo grande tormentone, quello dell'amico di Daniele, Peppe, il quale – così ha raccontato il concorrente – aveva suggerito di puntare sul Lazio qualora fosse arrivato alla Regione Fortunata. Il gioco che ne viene fuori è scuola napoletana allo stato puro e consigliamo quanti non l'avessero vista in diretta a recuperare la puntata (la trovate su RaiPlay, come sempre). Sapete, credo si faccia un torto a entrambi quando qualcuno cerca di paragonare Stefano De Martino a Renzo Arbore, un confronto che ovviamente sbilancia in favore del secondo; però, non si può nascondere che il conduttore si sia assicurato un posto al tavolo dei grandi intrattenitori italiani. La puntata del 4 novembre di Affari Tuoi è la sua nuova vetta, una masterclass per chi sogna di condurre una prima serata.

46 CONDIVISIONI condividi chiudi