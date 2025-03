video suggerito

Antonia della Campania accetta l'offerta del dottore ad Affari Tuoi: ma il suo pacco conteneva 200mila euro Antonia Marrone, pacchista della Regione Campania, ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi questa sera di martedì 18 marzo 2025. La modella dopo aver cambiato il suo pacco contenente 75mila euro, ne ha pescato uno dal valore di 200 mila euro. Ha, però, accettato l'offerta del dottore tornando a casa con 50mila euro.

A cura di Gaia Martino

Antonia Marrone è la protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 18 marzo 2025. Pacchista della Regione Campania, originaria di Casoria, è una modella: "Antonia Roberta, in famiglia c'è il vizio del doppio nome. Antonia è la nonna, Roberta mio zio in versione femminile. Lavoro fuori, soprattutto a Milano e all'estero. Sono fidanzata, convivo da tre anni con Gianluca" ha raccontato prima di presentare il fratello, Filippo Luca, che l'ha accompagnata in studio. Il "pacco speciale" dedicato alla Regione in gioco stasera è stato il casatiello. Antonia e il fratello sono tornati a casa con 50mila euro.

La partita di Antonia Marrone ad Affari Tuoi

La partita di Antonia ad Affari Tuoi non è iniziata come lei sperava: il primo pacco aperto conteneva 100mila euro. Il secondo 50mila euro. I restanti tiri hanno eliminato dal tabellone 0 euro, poi ancora 500euro, 15mila euro e 5mila euro. Il dottore, come prima offerta, le ha proposto 29mila euro. "Sono qui per giocare, è una cifra bassa. Si può andare avanti", le parole prima di tritare l'assegno.

La ‘chiamata' successiva ha eliminato dal tabellone il casatiello, quella dopo ancora 1 euro e infine 100 euro. Il dottore, allora, le ha offerto 33mila euro. "Quel quadro di tutti rossi è bello, non mi posso fermare ora. Ringraziamo il dottore, rifiutiamo l'offerta" ha commentato Antonia prima di tritare il secondo assegno ed eliminare dal tabellone 10, 75 e 200 euro. Arrivata una nuova offerta dal valore di 39 mila euro, la modella campana ha dichiarato: "Andiamo avanti, siamo qui per giocare". La partita è così proseguita e Antonia ha aperto il pacco contenente 30mila euro. Il dottore ha allora offerto 1 tiro o 43mila euro. "Troppo presto per abbandonare il gioco. Un tiro si può fare", il commento prima di tritare il nuovo assegno. Con il tiro a disposizione, ha aperto il pacco numero 18, giorno in cui ricade il compleanno del papà: conteneva 300 mila euro. Il dottore allora ha proposto il cambio e Antonia ha deciso di accettare: ha cambiato il suo numero 6 con il 12. "Ho ricevuto un segnale. Dopo essere stata confermata per venire qui, mentre leggevo un libro per 12 volte è uscito scritto il numero 12" ha raccontato. Il suo ex pacco conteneva 75mila euro.

Il finale di Antonia che torna a casa con 50 mila euro

Dopo il cambio, il dottore le ha offerto 20mila euro: ma Antonia ha tritato anche questo assegno. Ha poi aperto il pacco contenente 5 euro e il dottore le ha offerto 29mila euro: "Andiamo avanti, voglio giocare", le parole prima di tritare l'assegno e eliminare dal tabellone 10 mila euro. Davanti all'offerta da 50mila euro, Antonia ha deciso di accettare: "Voglio giocare, ma se pesco i 200mila cambia tutto. Il percorso è stato bellissimo. Io accetto l'offerta". Il suo pacco conteneva 200mila euro. "Il 12 era un segno del destino" il commento di Stefano De Martino prima di salutarla.