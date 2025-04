video suggerito

Affari Tuoi, Lucia non dice al marito che avrebbe giocato e perde tutto: partita disastrosa di mamma e figlia Lucia e sua figlia Asia sono le protagoniste della puntata di Affari Tuoi in onda martedì 1 aprile. Dopo una partita disastrosa, mamma e figlia tornano a casa a mani vuote.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 1 aprile gioca Lucia, dal Friuli, con il pacco numero 17, con lei c'è sua figlia Asia. "Lucia ha tenuto nascosto al marito che oggi avrebbe giocato" rivela Stefano De Martino a inizio puntata. "Ho detto a mio padre che sono a Udine a lavorare" confessa la figlia della concorrente. Dopo una partita disastrosa, mamma e figlia tornano a casa a mani vuote.

La partita di Lucia e Asia

La partita si apre nel peggiore dei modi: subito via 300mila euro. La situazione non migliora, eliminati dal tabellone anche 50mila euro e 20mila euro. Il conduttore prova con un po' di zen in studio, ma mamma e figlia trovano un altro rosso da 5mila euro. Il primo pacco blu è di 500 euro, seguito da i 75mila euro. La prima offerta del Dottore è di 20mila euro, ma Lucia rifiuta. Dopo aver trovato lo zero, le concorrenti si lanciano in un ballo con Stefano De Martino. Con gli ultimi due tiri prima della chiamata del Dottore, vanno via 30mila e 50 euro. Lucia decide di cambiare il suo pacco con il numero 18, ma la protagonista della serata aveva pescato 100mila euro. Un altro rosso da 15mila euro via dal tabellone.

Mamma e figlia aprono un pacco blu da 100 euro. Il Dottore offre solo 9mila euro, ma le concorrenti tritano l'assegno. La tripletta di pacchi blu da 75, 5 e 1 euro risolleva il morale di Lucia e Asia. Via anche i 20 euro.

Il finale di Lucia e Asia

Nelle battute finali, l'offerta del Dottore da 20mila euro mette in crisi Lucia. Alla fine, però, rifiuta. Con il tiro successivo sfuma la possibilità di vincere anche i 200mila euro. Mamma e figlia, che avevano pescato il musetto (specialità regionale della serata) finiscono alla Regione Fortunata, le due puntano sulla Puglia ma sbagliano. Il secondo tentativo è con la Calabria. Ancora una volta, però, sbagliano: era l'Abbruzzo.