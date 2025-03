video suggerito

Ad Affari Tuoi De Martino risponde ancora a Striscia, l’ironia sulla somiglianza del concorrente: “Facci una magia” Nella puntata di Affari Tuoi del 28 marzo gioca Alessio, che somiglia a un volto storico di Striscia La Notizia che De Martino cita per l’intera puntata. Un’allusione indiretta al programma di Ricci, che nel frattempo continua a bersagliare il gioco di Rai1 con servizi giornalieri. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

233 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad Affari Tuoi è il giorno della puntata di venerdì 28 marzo. Per il Veneto, da Cazzano di Pianiga, c'è Alessio, associato da Stefano De Martino al mago Antonio Casanova, vista la somiglianza con l'illusionista. Qualche malizioso potrebbe vederci un riferimento all'immaginario televisivo di Striscia, vista la lunga collaborazione del Mago Casanova con il programma di Ricci, che nel frattempo continua a mandare in onda servizi contro il programma condotto da De Martino. L'immaginario di Striscia La Notizia, se non altro c'è. Un riferimento che andrà avanti per tutta la puntata, fino alla fine. De Martino scherza: "Alessio inserirà il montepremi in una busta, che apriremo a fine puntata".

Alessio perde subito i 300mila euro

Per Alessio c'è il pacco numero 5 e la prima chiamata è nefasta: vanno via subito i 300mila euro. Il secondo pacco tampona l'emorragia, con 500 euro e si prosegue così con il terzo, che fa fuori i 5 euro. Alla quarta chiamata de ne vanno 5mila euro. 50 euro nel penultimo pacco, ma la serie si chiude come era iniziata, con 100mila euro che se ne vanno via. La prima offerta del dottore è da 26mila euro, ma Alessio non ci pensa nemmeno e rifiuta, proseguendo la partita.

Il concorrente aveva il tiramisù nel pacco, col cambio si salva

Si riparte senza variazioni, perché il primo tiro della nuova serie è quello da 200mila euro, con la fila di rossi che si assottiglia ancor di più. E non va meglio con il pacco successivo, visto che sfumano anche i 15mila euro. La serie si chiude con un sospiro di sollievo, se ne vanno 20 euro. Arriva la proposta del dottore, che è quella di sei tiri con la possibilità di cambio e qui avviene quella che potrebbe essere la svolta della partita. Alessio accetta di cedere il suo pacco e lo apre subito, scoprendo che dentro c'è il tiramisù, specialità della sua regione. Si parte con le sei chiamate e la prima è da 200 euro. Arriva poi la chiamata da 75mila, che assottiglia la fila dei rossi, ma subito la chiamata da 200 euro che bilancia di nuovo la partita. Con il tiro successivo, il penultimo della serie, se ne vanno i 30mila euro. L'ultimo tiro fa esultare la coppia: 0 euro. L'offerta del dottore si abbassa a 10mila euro, convincendo la coppia a rifiutare.

Alessio cambia ancora e prende il pacco da 20mila euro

Ma Alessio è sfortunato, perché il pacco successivo brucia i 50mila euro. Restano 1 euro, 75 euro, 10mila e 20mila. Arriva la proposta del cambio e Alessio lo accetta. Alla prima chiamata se ne vanno i 10mila euro. Alla chiamata successiva se ne vanno i 75 euro e quindi restano 1 euro e 20mila euro. L'offerta finale del dottore è da 10mila euro, ma Alessio decide di provarci fino alla fine e viene premiato e De Martino torna al tema della magia: "Ha trasformato un tiramisù in 20mila euro".