Ad Affari Tuoi spunta anche Giovanni Esposito per Massimo, Stefano De Martino: "Sei uguale a lui" Messaggio a sorpresa di Giovanni Esposito per il concorrente di venerdì 21 marzo di Affari Tuoi. La partita di Massimo va per il verso giusto fino a metà, per poi rischiare di naufragare. Alla fine il concorrente di Campobasso si salva con una consolazione.

Per la puntata di Affari Tuoi di venerdì 21 marzo da Campobasso per il Molise gioca Massimo, che in questi giorni si è fatto riconoscere per il motto con cui ha accompagnato la sua presentazione: "in cerca di occupazione". La puntata inizia con una nota ironica di Stefano De Martino, che mostra un filmato di Giovanni Esposito, compagno di avventure a Stasera Tutto è Possibile cui Massimo somiglia molto. Nel filmato Esposito cita proprio la frase di Massimo per salutarlo. Inizia quindi la partita e nel primo pacco ci sono 50mila euro, mentre nel secondo 5mila. Nel terzo invece Massimo trova la pampanella. Fortunato anche il tiro successivo, con 200 euro. Al quinto tiro Massimo trova i 10 euro ma deve ricredersi con l'ultimo tiro della serie, visto che si imbatte nei 300mila euro. La prima proposta del dottore non è in denaro, ma è di cambio e Massimo non ci pensa su due volte, accettando.

Massimo accetta il cambio: "È la data di nascita di mio nipote"

Si riparte dal pacco da 1 euro e poi quello da 75 euro, mentre quello successivo va a sfoltire la colonna rossa con i 30mila euro. Arriva la prima offerta del dottore in danaro, da 25mila euro. Anche qui Massimo non ha dubbi e rifiuta subito. Si riparte subito da una chiamata rossa, ma non troppo negativa, da 20mila euro. Una cifra che si decuplica per il tiro successivo: se ne vanno i 200mila euro. Massimo è tranquillo, ostenta serenità: "Non fa niente", dice con convinzione ma convinto a metà. Si ricorre al rituale di De Martino sul pacco blu da evocare, ma il trucco funziona al contrario, perché con l'ultimo tiro della serie se ne vanno anche i 100mila euro. L'offerta del dottore è proibitiva: cinque tiri e il cambio, che Massimo rifiuta.

Offerte rifiutate, ma la fortuna non lo assiste

Si riparte con l'obiettivo di rimettere la partita in carreggiata e la prima chiamata è positiva, con i 500 euro. Anche quello successivo fa ben sperare, perché ci sono 100 euro. Tripletta fortunata con 0 euro e poi al quarto tiro ci sono i 15mila euro. La serie finisce benissimo con la chiamata 5 euro. A Massimo ora restano 75mila, 10mila e 50 euro. Si arriva alla quarta chiamata del dottore, che offre 15mila per chiudere qui la partita. Dopo una lunga indecisione Massimo sceglie di andare ancora avanti e chiama il pacco 19, scegliendo di arrivare al bivio finale con il pacco che aveva pescato inizialmente e quello con cui lo ha cambiato. La scelta però non paga, perché nel pacco ci sono 75mila euro. Restano 50 euro e 10mila euro, De Martino propone a Massimo di andare alla regione fortunata ma il concorrente decide di andare fino in fondo, sperando di avere nel pacco proprio i 10mila euro. La proposta del dottore è quella del cambio, ma Massimo va fino in fondo con il pacco scelto e viene premiato, perché alla fine nel suo pacco ci sono i 10mila euro.