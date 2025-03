Affari Tuoi, Mariano accetta l’offerta a un passo dal capolavoro: i 150mila euro sanno di beffa

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

La puntata di Affari Tuoi del 30 marzo vede protagonista Mariano, che viene da Sora e gioca per il Lazio. Da sempre ballerino, insieme alla sua compagna insegna danze caraibiche e i due lo mostreranno anche durante la puntata a Stefano De Martino, che come spesso accade trova per Mariano una somiglianza: stasera gioca con noi Jury Chechi.

La partita di Mariano inizia da una batosta

Si parte con l'apertura dei pacchi che inizia bene, con quello da 50 euro, seguito dai 75mila e poi da due pacchi blu, quello da 75 e quello da 0 euro. Al quinto pacco arriva la batosta da 200mila euro che se ne vanno. L'ultimo pacco della prima serie è da 15mila euro. La prima offerta del dottore è quella da 30mila euro, ma Massimo e la sua compagna decidono, senza troppi fronzoli, di rifiutare e proseguire.

Mariano è convinto: "Ho 300mila euro"

Inizia quindi la seconda manche e la prima chiamata è rossa ed è da 100mila euro, mentre la seconda è accettabile, con i 5mila euro che se ne vanno. L'ultimo tiro della serie assottiglia ancora la lista di pacchi rossi con 10mila euro che se ne vanno. L'offerta del dottore si riduce a 20mila euro, ma la coppia non cede a tentazioni e rifiuta, con Mariano che si dice convinto: "Nel pacco ci sono 300mila euro".

Si riparte con i pacchi da chiamare e il primo fa sorridere Mariano, perché ci sono i 500 euro che riequilibrano i rapporti tra pacchi rossi e blu. Nel pacco successivo ci sono 20mila euro, mentre in quello successivo ce ne sono 200. Le chiamate ormai alternano un pacco blu e uno rosso, con 30mila, 50mila e 300mila euro che resistono. L'offerta del dottore torna a crescere: 30mila euro. Anche qui Massimo non cede a tentazioni e va avanti con una chiamata da 100 euro. Il dottore, a questo punto, propone il cambio. Niente da fare, Massimo va avanti inarrestabile e chiama un nuovo pacco da 5 euro. Torna a squillare il telefono e l'offerta del dottore cresce ancora a 39mila euro. "Abbiamo tanti sogni da realizzare, tra cui quello di comprare la casa e aprire una scuola personale di ballo. Questi soldi sarebbero un aiuto, ma io dico la verità e punto in alto. Vado avanti". Sono le parole di Massimo, che decide di tritare l'assegno.

La partita è un capolavoro, il bivio finale da sogni per il concorrente

La sorte continua ad assistere Massimo per il pacco successivo e se ne vanno anche 10 euro. L'offerta del dottore cresce ancora: 45mila euro. Mariano non ne vuol sapere, rifiuta e va avanti. La chiamata successiva dice ancora bene al concorrente, perché se ne vanno i 30mila euro e ora restano un saltimbocca, i 75 euro e poi 50mila e 300mila. L'offerta del dottore cresce ancora a 50mila euro più due tiri, mentre Mariano ne aveva chiesti 150mila. La riflessione c'è, ma è breve: "Finché ho i 300mila, vado avanti". E fa bene, perché il primo dei due tiri è da 75 euro e quello successivo i saltimbocca. Il concorrente arriva al bivio finale con la prospettiva di soldi sicuri: 50mila euro o 300mila. La richiesta di Massimo a questo punto è da 250mila euro, ma quella che gli fa il dottore è da capogiro: 150mila euro sul piatto. Mariano, anche in questo caso, è deciso: "È vero che sono folle, che mi piace giocare, ma c'è un limite a tutto. Con un'offerta del genere io non posso fare altro che accettare". La sua partita finisce qui e toccherà capire se nel pacco avesse 300mila euro oppure i 50mila.