Ad Affari Tuoi Vanessa accetta 100mila euro ma nel pacco aveva i 300mila e lei lo sapeva

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 30 maggio Vanessa da Nichelino ha accettato 100mila euro davanti a un finale storico con il pacco nero. Nel suo pacco c’erano i 300mila euro: “Lo sapevo”.

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Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, sabato 30 maggio, è stata Vanessa da Nichelino, in provincia di Torino, 25 anni, receptionist in un centro estetico. Single, ha giocato accompagnata dalla sorella Stefania, studentessa di scienze dell'educazione e babysitter. Vanessa ha portato a casa 100mila euro, accettando l'ultima offerta del Dottore in un finale che i libri del programma dovranno ricordare: per la terza volta nella storia di Affari Tuoi, la partita si è conclusa con il pacco nero e i 300mila euro come unici rimasti in gioco. Il suo pacco, il numero 15, nascondeva proprio i 300mila euro. Aveva ragione lei.

La partita di Vanessa ad Affari Tuoi

La serata è partita in salita. I primi due pacchi aperti da Vanessa hanno spazzato via subito 250mila euro: prima la Puglia, numero 7, con 50mila euro, poi il Friuli Venezia Giulia con 200mila. Due colpi durissimi in apertura, che avrebbero potuto scoraggiare chiunque. Il terzo pacco ha portato via altri 20mila euro, ma poi la situazione ha cominciato a respirare: l'Emilia Romagna ha regalato 1 euro, il tiro successivo ha eliminato 20 euro, e nel pacco successivo Vanessa ha trovato il Vocabolario di Herbert Ballerina — con il relativo siparietto. Herbert ha fatto per sbirciare nel pacco e Stefano De Martino ci ha battuto sopra, scatenando la reazione dell'ospite molisano: "Ma sei cretino?", ha esclamato Herbert, mimando di essere stato colpito al naso in una gag à la Totò e Peppino che ha strappato una bella risata al pubblico.

A quel punto il Dottore ha proposto il primo cambio. Vanessa ha accettato: nel pacco numero 15 c'erano zero euro. Ha continuato col numero 18. Subito dopo ha trovato 30mila euro nel pacco successivo, e il Dottore ha colto l'occasione per offrire esattamente 30mila euro. Vanessa ha tritato l'offerta senza pensarci su.

Nei tre tiri successivi la situazione si è mantenuta sostanzialmente positiva: via 10 euro dalla Basilicata, via 75mila euro in un tiro più amaro, e 200 euro dalla Campania. Quattro rossi, tre blu e il pacco nero ancora in gioco: il Dottore ha offerto un secondo cambio, rifiutato anche quello. Poi è andato via il Molise con 15mila euro, e il Dottore ha riproposto un cambio per un tiro. "Zoppicchiamo un po'", ha detto Vanessa con la lucidità di chi sa dove sta andando, "ma andiamo avanti."

Il pacco numero 5 ha portato il pacco Ballerina, con l'esibizione di Martina Miliddi. Dopodichè la situazione si è fatta seria: rimasti in gioco 50 euro, il pacco nero, 10mila, 100mila e 300mila euro. Le due sorelle hanno chiesto al Dottore 200mila euro, ma lui ha risposto con 45mila. "In questo momento i nostri genitori ci staranno prendendo per pazze", ha osservato Stefania, "ma rifiutiamo e andiamo avanti." E così è stato.

Il finale di Vanessa ad Affari Tuoi: lei sapeva dove stavano i 300mila

Il pacco numero 8 ha eliminato i 50 euro. La partita era ormai tutta in discesa: rimasti solo 10mila, 100mila, 300mila euro e il pacco nero. Il Dottore ha alzato a 55mila. Vanessa ha fatto spallucce: "Io rischio un altro po'." Ha scelto il pacco 10, Valle d'Aosta, e sono andati via 100mila euro. Un colpo, ma non abbastanza da farla cedere. Offerta scesa a 45mila: rifiutata di nuovo.

Ultimo tiro della partita, con tre valori ancora in campo: il pacco numero 19, Veneto, ha liberato i 10mila euro. Esultanza, abbracci. E poi il silenzio. Rimasti il pacco nero e i 300mila euro.

Era la terza volta nella storia del programma che si arrivava a quel finale, con il pacco nero e il premio massimo faccia a faccia. Il Dottore si è preso il suo tempo, e poi ha fatto l'ultima offerta: 100mila euro. De Martino ha guardato le due sorelle e ha detto: "Poniti le giuste domande. Perché le domande sono: mi offre 100mila perché ho 300mila? O perché c'è il rischio che io abbia due pacchi da 300mila?"

"Grazie, Dottore", hanno risposto le due sorelle, quasi all'unisono. E Vanessa ha accettato. Il notaio è stato chiamato in gioco per svelare il pacco nero: dentro c'erano 75mila euro. "Quindi se ha il pacco nero, siamo a posto", ha commentato De Martino. "L'unico dubbio che ci dobbiamo togliere è sapere dove sono i 300mila." Vanessa, convinta, ha detto che i 300mila ce li aveva lei. E aveva ragione: il pacco numero 18 conteneva il premio massimo. Cento mila euro portati a casa, trecentomila lasciati lì ma con la certezza, almeno, di non aver perso.