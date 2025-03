video suggerito

Ad Affari Tuoi Simona accetta 20mila euro e rinuncia al sogno: "Ho il mutuo e una famiglia" Nella puntata del 4 marzo la concorrente del Piemonte evita più volte il baratro cambiando il pacco in ben due occasioni. Alla fine, davanti a un bivio, accetta l'offerta da 20mila: amaro in bocca quando scopre il contenuto del suo pacco.

A cura di Andrea Parrella

Ad Affari Tuoi del 4 marzo gareggia Simona dalla Lombardia. Tra i premi possibili, oltre a quelli classici, c'è naturalmente la specialità regionale, che per l'occasione è un panettone. Stefano De Martino dà il via alle danze. Il primo pacco che se ne va è quello da 100 euro. Nel secondo pacco della sestina iniziale ci sono i 75mila euro, così se ne va il primo pacco rosso. Il terzo pacco è ancora rosso, ma il premio è solo da 5mila euro. Si rimane a galla anche con il pacco successivo, da 100 euro. Il quinto pacco fa fuori anche i 200 euro e la serie si chiude benissimo con i 75 euro. Bilancio positivo per la prima tranche di chiamate e tutto il podio resta ancora sul tabellone. La prima offerta rispecchia questa serie positiva, perché il dottore propone 36mila euro, ma Simona rifiuta e va avanti.

Il cambio fortunato, Simona lascia il pacco da 0 euro

Il secondo giro parte male, perché nella prima chiamata ci sono 100mila euro, il primo pacco da podio che se ne va. Uno 0 in meno per la chiamata successiva, che fa fuori il pacco da 10mila euro. Il trittico si chiude bene con la chiamata da 50 euro. Il dotto propone il cambio e Simona non ci pensa due volte, prende il 16 e lascia il 2, che va a controllare immediatamente: dentro ci sono 0 euro. A Napoli si direbbe: fosso scansato. Purtroppo la gioia svanisce subito, perché alla chiamata successiva Simona trova i 300mila euro. Ora restano solo i 200mila per il podio. La chiamata successiva è buona a metà, perché se ne vanno anche i 15mila euro. Arriva l'offerta del dottore, che si abbassa a 20mila euro. Anche questa offerta viene rifiutata. Al pacco successivo Simona vede sfumare anche i 20mila euro, ma restano 50mila e 200mila euro. Proposta di cambio del dottore, rifiutata.

Il rush finale, Simona al bivio tra il crollo e la gloria

Si riparte da una situazione di equilibrio precario, con quattro pacchi blu e tre rossi, ma il bilanciamento si trova subito, perché Simona trova il panettone, che se ne va. Offerta successiva da 25mila euro da parte del dottore, ma Simona non può fare altro che rifiutare. La fortuna continua ad assistere la concorrente lombarda, che trova nel pacco successivo i 500 euro e l'offerta del dottore sale ancora a 29mila euro. Più bassa di tutti e tre pacchi rossi: Simona rifiuta ancora. Il tiro successivo è nefasto, perché se ne vanno i 200mila euro e torna la proposta di cambio del dottore, che Simona accetta, lasciando il 16 e prendendo il 12. La scelta è propizia, perché nel 16 c'erano 10 euro. Al penultimo tiro la concorrente apre il pacco da 30mila euro. Restano solo 1 euro e 50mila euro. L'ultima offerta del dottore si abbassa a 20mila euro. "Io mi sono sposata da un anno e mezzo e ho comprato una casetta, ma sono riuscita a comprare una cosa veramente piccola. Ho un mutuo, un tasso molto alto e ho il desiderio di fare una famiglia, quindi vorrei allargarmi un pochino". Con queste parole Simona accetta i 20mila euro.