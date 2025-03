Ad Affari Tuoi Andrea dal Molise cambia il pacco che aveva pescato: da 200 euro ne vince 100mila

video suggerito

Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 9 marzo, protagonista è Andrea chef del Molise, che racconta di aver "Ho viaggiato tantissimo, Giappone, America, Uzbekistan". Ad accompagnarlo è la sua compagna Francesca, truccatrice, da cui ha avuto due figli Grace e Alessandro. È stata proprio dopo la nascita del suo secondo figlio a far prendere la decisione ad Andrea di fermarsi. Questa è la loro partita.

Andrea accetta il cambio proposto dal Dottore

La partita inizia con i consueti sei tiri. Il primo pacco chiamato è il 18 del Piemonte che contiene un euro, è il turno di Francesca, che chiama la Campania che porta via 200mila euro. Il terzo tiro porta Andrea in Abruzzo, regione in cui ha studiato per diverso tempo e il pacco contiene solo dieci euro. Il tiro successivo è quello di Francesca che ha chiamato il pacco numero 6 della Toscana, contenente 15mila euro. Andrea continua e chiama la Puglia, regione in cui ha lavorato per diversi anni e il pacco contiene 500 euro. L'ultimo tiro dei primi sei porta la coppia in Sicilia e vanno via solo 75 euro. La chiamata del Dottore arriva puntuale: "Da Campobasso, più campo o più basso" chiede scherzando, per poi proporre alla coppia di scegliere tra offerta e cambio. La prima cifra è di 35mila euro, che però i due rifiutano: "C'è ancora possibilità di giocare" suggerisce Francesca. Così Andrea chiama il pacco numero uno dell'Emilia Romagna che porta via 30mila euro. Prossimo tiro lo chiama Francesca e nell'11 del Veneto che però porta via 300mila euro. Andrea chiama il pacco della Calabria che contiene 50mila euro. Il dottore propone al pacchista molisano un cambio che accetta andando a prendere il pacco numero tre, aprendo subito il pacco che aveva pescato dalla ruota. È stato però un buon cambio, perché aveva preso solo 200 euro.

Francesca, dopo la premessa: "Non so se è il caso che sia a tirare" e la battuta di Andrea: "Se l'ho sposata un motivo ci sarò" e chiama il Friuli Venezia Giulia che contiene zero euro. Andrea chiama la Val d'Aosta che porta via 100 euro. Il dottore chiama e propone alla coppia 23mila euro, Andrea però, citando la canzone sanremese di Willie Peyote rifiuta: "Grazie, ma no grazie" dice. Il prossimo tiro porta via 5mila. Il Dottore prova a proporre un cambio, ma Andrea non accetta e fa i suoi due tiri e chiama il 20 del Lazio in cui ci sono i cavatelli. Andrea chiama l'Umbria e nel pacco ha trovato 20mila euro. Il telefono squilla e il dottore torna ad un solo tiro, proponendo alla coppia 23mila euro che, però, i due rifiutano. Il tiro voluto da Andrea li porta alla Sardegna: "Il tabellone si pareggia, andiamo a due rossi e due blu" dice De Martino per poi aggiungere che nel pacco c'erano 10mila euro. E ancora il conduttore alza la cornetta per ascoltare il dottore che propone ai molisani un cambio, i due ragionano, ma Francesca vorrebbe rifiutare e lui le dà fiducia. Un solo tiro tocca ad Andrea e chiama la new entry delle Marche, che rappresenta l'eccezione alla regola contenendo 20 euro.

La fase finale della partita

Eccoli di nuovo a telefono col Dottore, che chiede loro quanti soldi pensano di avere nel pacco numero tre che hanno preso e lui dice 75mila euro, mentre lei 100mila e chiede quanto vorrebbero per chiudere la partita. Andrea chiede 70mila euro, ma il dottore ne offre la metà, ma anche in questo caso 35mila euro non bastano e i due rifiutano. Lo chef chiama la Liguria con un pacco da 75mila euro. Ora in gioco ci sono un pacco blu e uno rosso. "Per me ci sono centomila, io sono giocatrice, abbiamo due bambini piccoli, quindi qualche soldo in più ci fa sempre bene, però un po' sono di indole una persona che rischia, magari me ne pento" dice Francesca. La coppia, quindi, trita l'assegno, dopo che il dottore aveva fatto l'elenco delle persone che, prima di lui, avevano accettato i 35mila euro proposti nella fase finale della partita.