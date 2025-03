Striscia attacca ancora Affari Tuoi: ripescato un fuori onda di Insinna per dimostrare la strategia degli autori

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Affari Tuoi ancora nel mirino di Striscia La Notizia: in un servizio che andrà in onda il 28 marzo, verranno mostrati i presunti metodi usati dagli autori Rai per portare i pacchi più ricchi fino a fine puntata, come la conoscenza dei numeri fortunati dei concorrenti. A confermare la tesi del tg satirico, un vecchio fuori onda che risale al 2017, quando a condurre il gioco era Flavio Insinna.

I metodi degli autori di Affari Tuoi per portare i pacchi ricchi a fine puntata, secondo Striscia

Sono giorni che Striscia la notizia attacca l'aleatorietà di Affari Tuoi che, invece, secondo Stefano De Martino, sarebbe l'unico fattore a muovere il gioco. Il tg di Antonio Ricci, attraverso la voce di Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ribadisce che le scelte degli autori sarebbero tutt'altro che casuali: "Perché ognuno ha i suoi numeri fortunati. E – in fase di colloquio con gli autori – spesso viene addirittura richiesta una graduatoria all’interno dei numeri preferiti". Proprio a Dona, durante il periodo in cui partecipava ad Affari Tuoi, fu vietato di assistere alla procedura di abbinamento pacchi-premi.

Il caso del fuorionda di Flavio Insinna

Una strategia studiata a tavolino, dunque, che stasera Striscia dimostrerebbe con nuove corrispondenze tra numeri fortunati e pacchi ricchi fino a fine puntata. Con lo stesso scopo, stasera verrà trasmesso un vecchio fuori onda di Affari Tuoi che risale ai tempi in cui a condurre il gioco c'era Flavio Insinna. Nella puntata del 31 maggio 2017, infatti, una concorrente fece saltare inconsapevolmente la strategia degli autori, scatenando una reazione inaspettata da parte del conduttore.

Alla concorrente, secondo il tg satirico, in quell'occasione sarebbe stato apparecchiato un finale con il pacco da 150.000€ legato al suo numero fortunato, ma lei accettò subito la prima offerta di 45.000€. Da lì, l’ira di Insinna, registrata in un fuorionda già trasmesso da Striscia: "La si porta di là, la si colpisce al basso ventre e dici: ‘Adesso tu rientri e giochi! Perché è Raiuno non è Valle d’Aosta News mortacci tua!'". Da quel momento, i pacchisti avrebbero smesso di accettare le prime offerte in denaro.