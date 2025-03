video suggerito

Striscia la Notizia contrattacca Affari Tuoi dopo la puntata che esalta "l'aleatorietà": "È strategia editoriale" Striscia la Notizia non molla e continua a tenere il fiato sul collo del game show concorrente Affari Tuoi. Dopo il siparietto tra il Dottore Pasquale Romano e Stefano De Martino, il tg di Antonio Ricci sottolinea: "Parlano di aleatorietà ma c'è una strategia editoriale".

Striscia la Notizia non molla e continua a tenere il fiato sul collo del game show concorrente Affari Tuoi. L'inchiesta del tg satirico continua a mettere in discussione a vera natura del gioco, evidenziando come la "fortuna" sembri essere guidata da precise strategie editoriali. La base di partenza è rappresentata ovviamente da Max Giusti, che ha rivelato nel podcast Tintoria l'esistenza di un budget medio di 33.000 euro a puntata. Lo stesso ha cercato poi di ridimensionare le sue parole sostenendo che "la Rai è un'azienda dritta e trasparente" e che "non c'è niente che non va in Affari Tuoi".

La risposta alle parole di ieri

Nella serata di ieri, Affari Tuoi ha quasi risposto al lavoro di Striscia la Notizia durante uno dei siparietti tra il Dottore (Pasquale Romano) e Stefano De Martino parlando ancora una volta di "aleatorietà". Striscia, nel comunicato rilasciato poche ore fa, sottolinea questo aspetto e rilancia dando appuntamento alla puntata di questa sera. Un nuovo tassello della sua inchiesta che rivela un pattern significativo: durante la stagione condotta da Max Giusti (2008/09), i pacchi rossi con premi elevati arrivavano sistematicamente fino alla fase finale del gioco, portando a vincite senza precedenti. In soli tre mesi, i concorrenti hanno vinto tre volte 500.000 euro, con un ulteriore premio da mezzo milione assegnato il primo gennaio. Questo ha fatto balzare la vincita media per puntata a quasi 50.000 euro nel periodo da settembre a dicembre, ben al di sopra del budget prestabilito di 33.000 euro. La situazione si è poi "normalizzata" nei mesi successivi, quando sono aumentate le vincite di importo minore, riportando in equilibrio il budget complessivo.

Il fattore "aleatorietà" in discussione

Il servizio di Striscia la Notizia mette in evidenza come la fortuna sembrerebbe giocare un ruolo marginale nel programma, mentre calcoli e strategie commerciali sarebbero i veri protagonisti. Non a caso, anche nella puntata di ieri sera, il pacco da 300.000 euro è arrivato fino alla fase finale del gioco. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia su Canale 5 alle ore 20:35.