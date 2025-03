Striscia vs Affari Tuoi, parte 3: “È pilotato, lo dimostra uno studio”

Un nuovo attacco di Striscia contro Affari Tuoi. Questa sera il tg satirico presenterà uno studio statistico che dimostrerebbe come le vincite del programma non dipendano dal caso ma dall’intervento del “Dottore”

Secondo quanto anticipato dal programma di Antonio Ricci, questa sera Striscia la Notizia presenterà ulteriori prove che confermerebbero come "Affari Tuoi", il popolare game show dei pacchi, non sia affidato al caso ma segua precise logiche di distribuzione dei premi. La denuncia arriva dopo un'analisi condotta dal dott. Gianandrea Giacchetta, ricercatore universitario di economia applicata.

Secondo lo studioso, le continue interazioni che il concorrente fa con il Dottore dimostrerebbero che il gioco può essere pilotato. "Possiamo dire che ad Affari Tuoi il gioco è pilotato tramite la continua interazione del giocatore con il Dottore", afferma Giacchetta, che ha condotto un'analisi statistica sulle ultime 169 puntate condotte da Stefano De Martino. Lo studio ha rilevato una vincita media di 31.133 euro, con una distribuzione che secondo l'esperto non seguirebbe affatto le leggi della probabilità.

In particolare ci siamo chiesti se il gioco fosse completamente in mano al caso. Per analizzare meglio il problema, ho prodotto dei grafici a barre che mostrano picchi in prossimità delle vincite pari a 0 euro e di quelle comprese tra i 20.000 e i 75.000 euro. Se il gioco fosse tutto in mano al caso ci attenderemmo un grafico sostanzialmente piatto.