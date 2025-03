video suggerito

Striscia prosegue con la guerra ad Affari Tuoi: “Deciso a tavolino, ha ferito noi e affondato Amadeus” Nuovo servizio di Striscia La Notizia contro il programma condotto da Stefano De Martino. Nel mirino della puntata del 19 marzo la presunta organizzazione a tavolino dei premi per favorire il programma contro la partenza di Amadeus sul Nove e dello stesso Striscia La Notizia. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Andrea Parrella

Striscia La Notizia prosegue la sua "guerra" ad Affari Tuoi. Dopo il servizio del 18 marzo in cui il Tg satirico era tornato all'attacco del game show dell'access di Rai1 denunciando "il sistema" con cui il programma condotto da Stefano De Martino distribuirebbe i premi delle diverse puntate per non oltrepassare una media di montepremi, nella puntata di mercoledì 19 marzo il programma si è concentrato sull'oscillazione dei premi nelle prime settimane di messa in onda di Affari Tuoi in questa stagione.

Il nuovo servizio di Striscia La Notizia

"Ad Affari Tuoi decidono a tavolino di concentrare le vincite forti nella settimana di Amadeus", recita l'inviata di Striscia ripercorrendo le prime settimane della stagione di Affari Tuoi con la nuova conduzione di Stefano De Martino. Il programma di Antonio Ricci evidenzia infatti un'impennata dei premi di Affri Tuoi nella settimana in cui sono partiti anche i programmi della concorrenza: "I numeri parlano chiaro. Le vincite della settimana del 16 settembre sono 100.000, 75.000, 28.000, 10.000, 15.000 e 0 euro. Dal 22 settembre, quando parte Amadeus, si fa fuoco: 65.000, 44.000, 50.000, 40.000, 300.000, 100.000, 45.000". E il servizio prosegue denunciando gli effetti del successo di Affari Tuoi, che allo stesso tempo riconosce: "Con questo cannoneggiare il risultato è scontato: Amadeus affondato, Striscia la notizia ferita e TG2 morto".

L'accusa: "Un metodo antico e consolidato"

Il servizio prosegue rimarcando quella che sembrerebbe essere un'ulteriore anomalia: "Poi l'obiettivo successivo è quello di abbassare di nuovo le vincite" e così nelle settimane successive i numeri dicono che la soglia media delle vincite torna ad abbassarsi, secondo la tesi del programma di Ricci per riequilibrare le vincite eccessive dei giorni scorsi: "Un metodo antico e consolidato, usato anni addietro anche negli anni di Max Giusti". Il servizio si chiude promettendo nuove puntate, con una premessa chiara: "La fortuna non c'entra nulla con il gioco dei pacchi, regna il sistema del budget".