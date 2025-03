Che cosa ha detto Striscia la Notizia su Affari Tuoi: il sistema del budget a puntata

Il servizio di Striscia la Notizia su Affari Tuoi è stato molto discusso sui social network. Che cosa ha mostrato il tg satirico di Antonio Ricci nella puntata di martedì 18 marzo? L'inviata Rajae ha analizzato la media premi assegnata nelle stagioni precedenti, partendo dalle ormai famose dichiarazioni di Max Giusti in una puntata del podcast Tintoria. A quelle rivelazioni, seguì una sorta di smentita di Pasquale Romano, il Dottore del gioco. Striscia la Notizia, però, ha calcolato la media puntate di quest'anno e, tirando le somme, restiamo sempre su una media di 30mila euro a puntata. La stessa media che Max Giusti aveva dichiarato di dover rispettare.

L'inviata Rajae Bezzaz ha dichiarato nel servizio:

Come può un gioco che in teoria potrebbe far vincere ogni sera 300mila euro, rispettare un budget predefinito ogni anno? Evidentemente in certe puntate deve elargire, in altre tirare il freno. Questo schema c'è anche nell'edizione di De Martino. La media è di circa 30mila puntate fino a dicembre. Nell'anno nuovo si parte con 33mila euro a gennaio, 27mila euro a febbraio e a metà marzo siamo a 29.670 euro.