Affari Tuoi risponde a Striscia durante la partita di Mariagrazia: "La statistica uccide il gioco, qui ci sono sensazioni" Non una risposta diretta a Striscia, ma una puntata che sembra impostata proprio come replica alle inchieste quando il Dottore dice a Stefano De Martino: "La statistica uccide il gioco, qui c'è l'aleatorietà". La partita di Mariagrazia è fortunata: accetta 40mila euro e ne aveva 5mila.

La protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 25 marzo 2025, è stata Mariagrazia dalla Sardegna, provincia di Sassari. Ad accompagnare la concorrente, visibilmente emozionata, c'era il padre Antonio, infermiere in pensione, mentre lei è ancora in attività. La partita, iniziata con il pacco numero 19, ha visto un colpo di scena decisivo che ha portato Mariagrazia a tornare a casa con 40mila euro. Quello che però è stato interessante è un momento della partita nella quale, in un dialogo tra Stefano De Martino e il Dottore sembra sia arrivata una risposta diretta a Striscia la notizia e alle sue inchieste.

La partita di Mariagrazia ad Affari Tuoi

La partita è iniziata con quello che Mariagrazia ha definito "good vibes", chiamando le gemelline dell'Emilia Romagna, Sabrina e Francesca da Rimini, con il pacco numero 16 che conteneva 30mila euro. Sulle note di "Né bene né male" di Madame, la concorrente ha subito affrontato un duro colpo: il pacco del Piemonte, numero 2, conteneva ben 200mila euro, riducendo drasticamente le possibilità di una vincita importante. "Dato che le good vibes non arrivano, proviamo le bad vibes!", ha commentato Mariagrazia, cambiando strategia. I tiri successivi hanno visto l'apertura di pacchi con importi minori: 50 euro dal Molise, 20mila euro dalle Marche, 500 euro dal Trentino Alto-Adige e 50mila euro dal sesto pacco aperto.

La prima offerta del Dottore è stata di 30mila euro per tre tiri, ma Mariagrazia ha deciso di rifiutare e continuare con la sua partita. Nei tiri successivi, la concorrente ha mostrato una strategia particolare, andando "contro statistica" e aprendo pacchi che, secondo lei, statisticamente dovrebbero contenere cifre alte: una scelta che si è rivelata azzeccata con l'apertura di pacchi da zero euro e 1 euro, ma che ha portato anche alla perdita di 100mila euro.

La punzecchiatura a Striscia la Notizia

Durante la partita, è emerso un momento curioso quando Stefano De Martino ha commentato con il Dottore: "Qui si insiste con la statistica". La risposta del Dottore è stata netta: "La statistica uccide il gioco, qui ci sono sensazioni, questo gioco è aleatorietà", una replica che è sembrata indirizzata alle recenti punzecchiature di Striscia la Notizia sul programma. Del resto, proprio la parola "aleatorietà" è quella più volte usata dal Dottore nelle interviste, concetto invece contestato dalle inchieste di Striscia la notizia.

Il cambio decisivo e il finale

Dopo aver rifiutato un primo cambio e aver aperto altri pacchi (zero euro, 15mila euro, 10mila euro), Mariagrazia si è trovata di fronte a una situazione interessante: restavano in gioco i pacchi da 5mila, 75mila e 300mila euro come cifre rosse importanti. Il colpo di scena è arrivato quando la concorrente ha accettato un cambio proposto dal Dottore, abbandonando il pacco 19 per il numero 9, un numero presente nella sua vita che le ricorda molte persone. La decisione si è rivelata vincente: nel pacco 19 c'erano solo 10 euro. Dopo aver rifiutato un'offerta di 35mila euro e aver aperto un pacco da 200 euro, Mariagrazia ha subito un duro colpo, pescando i 300mila euro dopo aver rifiutato un altro cambio dal Dottore. A questo punto, con due pacchi blu contro due pacchi rossi, il Dottore ha offerto 30mila euro per un tiro, ma la concorrente ha rifiutato, decidendo di proseguire.

Nel finale di partita, dopo aver pescato la Fregola (la specialità regionale sarda della puntata), Mariagrazia ha chiesto 100mila euro per non tirare, ma il Dottore ha offerto 40mila euro. Dopo momenti di tensione, la concorrente ha accettato l'offerta, portando a casa un premio di 40mila euro. E ha fatto bene perché nel suo pacco c'erano solo 5mila euro.