Affari Tuoi, la puntata del 27 giugno: Giorgia dalla Sardegna rifiuta 25mila euro e torna a casa a mani vuote

Nella puntata di Affari Tuoi del 27 giugno, Giorgia da Sassari gioca per la Sardegna accanto a nonna Caterina: rifiuta 25 mila euro, vede crollare il tabellone e neppure la Regione Fortunata la salva.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, sabato 27 giugno, è stata Giorgia da Sassari, in gara per la Sardegna con il pacco numero 12. Giovanissima – appena 21 anni – e studentessa di psicologia, è arrivata sul palco di Stefano De Martino accompagnata da nonna Caterina, con un sogno preciso: "Mi piacerebbe fare psicologia clinica e lavorare sia in carcere che in ospedale", ambizione subito punzecchiata da Herbert Ballerina con un secco "Discoteche, no?". Una serata partita con coraggio e una lunga fila di "no", ma che si è chiusa nel modo più amaro: dopo aver rifiutato 25mila euro e un'infinita sequenza di cambi, Giorgia ha visto sgretolarsi il tabellone e non è stata salvata nemmeno dalla Regione Fortunata, tornando a casa a mani vuote.

La partita di Giorgia ad Affari Tuoi

La serata di Giorgia è iniziata in salita ma con la difesa intatta dei pacchi più pesanti. Nei primi sei tiri la giovane sarda ha mietuto vittime eccellenti, lasciando andare anche i 200mila euro, ma è riuscita a conservare i due tetti massimi del tabellone: i 100mila e i 300mila euro.

La prima mossa del Dottore è stata un cambio, e Giorgia ha accettato, andando a prendere il pacco numero 19 del Lazio. Una scelta che si è subito rivelata azzeccata: nel suo 12 c'erano appena 100 euro. "Si può ballare", almeno per il momento.

Il gioco è proseguito con i 100mila e i 300mila ancora al sicuro. La seconda offerta del Dottore — 25mila euro — è stata però rispedita al mittente. Poco dopo, però, il tiro successivo si è portato via proprio i 300mila, lasciando da difendere soltanto 100mila, 50mila, 20mila e un misterioso pacco nero. Di fronte all'ennesima proposta di cambio, Giorgia ha tenuto la barra dritta: "Io non ho numeri particolari, per il momento forse rifiutiamo il cambio".

Il momento più scenografico è arrivato quando in campo sono scesi Thanat e Lupo, i due habitué del pubblico chiamati da De Martino per il rito scaramantico. "Ora tu mi trovi un pacco blu!", hanno intonato insieme a tutto lo studio. Il pacco indicato da Thanat si è rivelato il pacco ballerina, mentre quello di Lupo nascondeva 20mila euro. "Comunque era meglio Thanat", ha scherzato Giorgia, mentre il Dottore rilanciava con una battuta dal sapore di anticipazione: "Uno solo si salverà tra Thanat e Lupo".

Rifiutato un altro cambio, è arrivato il momento di aprire il pacco nero: dentro c'erano 75mila euro. Non malissimo, ma nemmeno una cifra altissima rispetto a quanto restava sul tabellone, dove erano ancora in gioco 0 euro, 10 euro, 50mila e 100mila euro.

Il finale di Giorgia ad Affari Tuoi: la Regione Fortunata non salva la studentessa di Sassari

"Tutto e niente", ha sintetizzato Stefano De Martino "ma puntiamo ai 100mila". Il Dottore ha provato a fermare la corsa con un'offerta da 19mila euro, ma Giorgia ha rifiutato ancora, decisa a far fuori i due pacchi blu rimasti in gioco. Purtroppo, però, al tiro successivo è uscito proprio il pacco da 100mila euro: da quel momento la posta più alta da difendere è diventata 50mila.

All'ultimo tiro prima dello showdown per l'ultima offerta, il Dottore ci ha riprovato con un cambio. Giorgia, con coraggio, ha rifiutato di nuovo, ma stavolta la sorte le ha voltato le spalle: nel pacco c'erano proprio i 50mila euro.

Restava un'ultima possibilità: la Regione Fortunata. Giorgia ha puntato sulle Marche per provare a riportare a casa 100mila euro, mentre veniva sorteggiato il Trentino Alto Adige per 50mila. Ma la regione vincente era la Valle d'Aosta, e per la studentessa di Sassari non c'è stato nulla da fare. Dopo una partita giocata con il sorriso e tanto coraggio, accanto alla sua nonna Caterina, Giorgia è rimasta al palo, salutando lo studio a mani vuote.