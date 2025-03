video suggerito

Francesca dell’Emilia Romagna incinta ad Affari Tuoi si salva sul finale: torna a casa con 20mila euro Finale con lieto fine per Francesca, la pacchista dell’Emilia Romagna che ad Affari Tuoi ha rivelato di essere incinta. Dopo una partita altalenante, è tornata a casa con 20mila euro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 5 marzo 2025, Francesca dell'Emilia Romagna. Impiegata in una ditta che si occupa di distribuzione di gas naturale, è fidanzata con Lorenzo: ad accompagnarla in studio la sorella Ilaria. La partita della pacchista, durante la quale ha annunciato di essere incinta, è iniziata col botto ma poco dopo ha rischiato di perdere tutto. Si è salvata sul finale: è tornata a casa con 20mila euro.

La partita di Francesca ad Affari Tuoi

La partita di Francesca ad Affari Tuoi è iniziata col botto. I primi sei pacchi aperti hanno eliminato dal tabellone 20 euro, poi lo gnocco fritto (il pacco "speciale" dedicato alla Regione in gioco), 200 euro, 0 euro, 100 euro e 75mila euro.

Il dottore, come prima offerta, ha proposto il cambio. "Al momento rifiuterei visto il tabellone. Il numero 16 non dispiace" ha commentato Francesca prima di rifiutare e proseguire la partita con il suo pacco. Subito dopo, però, ha aperto il pacco contenente 300mila euro, poi quello da 30mila euro e da 5mila euro. La seconda chiamata del dottore ha rivelato la gravidanza della pacchista: "Non potevo dirlo. Ero un po' sempre stanca, malaticcia" ha sorriso Francesca prima di ricevere gli auguri da Stefano De Martino. Presente in studio da 22 puntate, il dottore le ha offerto 22mila euro: "Sono tanti soldi, abbiamo tante cose da realizzare, sogni da sviluppare, famiglie da allargare. Al momento rifiutiamo", le parole prima di tritare l'assegno. Ha poi aperto il pacco contenente 15mila euro, poi 1 euro e 10mila euro.

Il dottore le ha allora proposto un'altra volta il cambio, ma Francesca ha preferito rinunciare ancora una volta. Il tiro successivo ha eliminato dal tabellone 100mila euro e il dottore le ha offerto di nuovo 22mila euro. Tritato l'assegno, la pacchista emiliana ha aperto il pacco contenente 500 euro e il dottore le ha proposto ancora il cambio, rifiutato di nuovo. Il tiro successivo ha eliminato dal tabellone 50mila euro e il dottore – dopo il gioco delle carte – le ha proposto il cambio e Francesca ha deciso di accettare e cambiare il suo numero 16 con il 17. Poi ha eliminato la cifra più alta ancora in gioco, 200mila euro.

Il finale di Francesca che torna a casa con 20mila euro

Francesca si è allora ritrovata in gioco con tre cifre blu e 20mila euro: il dottore le ha proposto 4mila euro, ma l'assegno è stato subito tritato. Eliminati due blu, la pacchista si è trovata in finale con 10 euro e 20mila euro.

"Il 7 è il compleanno di mio nonno, il 17 mi è stato suggerito da una persona a me cara prima di venire qua. Mi sono sentita di chiamarlo" ha commentato Francesca prima di ricevere l'ultima proposta, il cambio. Rifiutata la possibilità di cambiare il suo pacco, la protagonista della serata ha scoperto l'esito della sua partita: è tornata a casa con 20mila euro.