Affari Tuoi, Maria José si fa convincere dalla suocera e cede al Dottore: "Non posso tornare a casa a mani vuote" Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 7 marzo gioca Maria José e sua suocera Gabriella. È proprio a quest'ultima a cui si affida nelle battute finali, chiedendole un consiglio decisivo: accettare o rifiutare l'offerta del Dottore?

Maria, dall'Umbria con il pacco numero 11, è la protagonista della puntata di Affari Tuoi di venerdì 7 marzo. La concorrente è spagnola ma vive in Italia da vent'anni. Con lei nel game show c'è sua suocera Gabriella, che rivela: "Abbiamo un rapporto tranquillo, sereno". Sul finale della della partita, la concorrente sceglie la prudenza.

La partita di Maria José e Gabriella

La partita si apre con un rosso, via 10mila euro. Con il secondo e terzo tiro, via rispettivamente 20mila e 200 euro. Gli ultimi tiri prima della chiamata del Dottore eliminano dal tabellone 15mila euro, "lo scorzone", specialità umbra, e lo zero (festeggiato dal conduttore e da Maria José a passi di danza). La prima offerta da 38mila euro viene rifiutata. Poco dopo vanno via 10 euro, 15mila euro e poi la batosta: addio ai 300mila euro. Maria José, con decisione, rifiuta il cambio. Dopo la gioia per i 75euro, nuova disfatta: eliminati 100mila euro. La concorrente apre il pacco da 5mila euro e rifiuta i 24mila euro. "Mio marito mi aveva consigliato di conservare il 17 fino alla fine. Non lo ascolto mai" rivela Maria José. "E fai bene, c'erano solo 500 euro" risponde Stefano De Martino. "Mio padre, invece, mi aveva detto di conservare il 20. Non ascolto neanche lui" continua la concorrente. "Fai sempre bene, c'era solo 1 euro" scherza il conduttore. Il Dottore offre nuovamente 24mila euro, rifiutati da suocera e nuora.

Il finale di Maria José e Gabriella

Nelle battute finali, la partita prende una piega negativa. Via 200mila euro, con gli ultimi due pacchi rossi in gioco da 30mila e 75mila euro. Maria José e Gabriella tritano l'assegno da 18mila euro e con l'ultimo tiro arrivano al "tutto o niente": da una parte 20 euro, dall'altra 74mila euro. "Il 13 mi segue da sempre, è la mia data di nascita. Anche l'11 vedo sempre" svela la concorrente riferendosi al numero degli ultimi due pacchi in gioco. Quando il Dottore offre 25mila euro, Maria José chiede consiglio a sua suocera, che ammette: "Mi dispiacerebbe tornare a casa senza niente, ma se ti senti questo 11…" A quel punto, la concorrente cede: "Non voglio tornare a casa a mani vuote. Arrivati a questo punto bisogna stare con i piedi per terra. Mi accontento e accetto l'offerta". Una scelta saggia: nel suo pacco c'erano solo 20 euro.