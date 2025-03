video suggerito

Dino ad Affari Tuoi sfida il dottore rifiutando tutte le offerte e torna a casa con 100mila euro Dino della Regione Umbria è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera: ha rifiutato tutte le offerte del dottore, e bene ha fatto. Insieme alle sorelle è tornato a casa con 100 mila euro. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

2.945 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il pacchista protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, lunedì 24 marzo 2025, è stata Dino della Regione Umbria, titolare di una pasticceria, caffetteria e tabaccheria. "Da poco ho compiuto 40 anni. Faccio questo mestiere da 25 anni insieme alla mia socia, mia sorella Chiara" ha dichiarato Dino prima di presentare la sorella che l'ha accompagnato in studio per la partita. Poi insieme hanno raccontato di essere due di 8 fratelli: "In famiglia ci sono 10 nipoti, la capo famiglia è mamma Dea". In studio, nel pubblico, anche le altre sorelle e un rospo, il loro amuleto. Insieme sono tornati a casa con 100mila euro.

La partita di Dino ad Affari Tuoi

La partita di Dino è partita bene: oltre a due rossi, 50mila e 30mila euro, è riuscito a eliminare tutte cifre blu dal tabellone. Il dottore, come prima offerta, gli ha proposto 39mila euro. "Grazie dottore. Sono soldi, però ho ancora tutto il montepremi. Quindi tritiamo", le parole prima di tritare l'assegno e aprire il pacco contenente 0 euro. Stefano De Martino, allora, ha ballato al centro dello studio con tutti i pacchisti, comprese le sorelle di Dino, sulle note di Anema e core. Subito dopo è stato svelato il pacco contenente 200mila euro, poi ancora quello contenente le lenticchie.

Il dottore, allora, gli ha proposto il cambio, poi rifiutato. Subito dopo ha aperto il pacco contenente 75mila euro, poi quello da 10 mila euro e infine da 20mila euro. Il dottore, allora, gli ha proposto 30mila euro: "Abbiamo detto divertiamoci un po', rifiutiamo e andiamo avanti", le parole prima di tritare il nuovo assegno. Il tiro successivo, però, ha eliminato dal tabellone 15mila euro e per Dino, i rossi, sono rimasti in due: 100mila e 300mila euro. Il dottore gli ha proposto di nuovo il cambio e di comune accordo con la sorella, ha deciso di proseguire con il suo pacco numero 14. Eliminati 100 euro, il dottore gli ha offerto 35mila euro. Dino, allora, ha chiesto un consiglio alle sorelle che gli hanno suggerito di rifiutare, e lui l'ha seguito. Il tiro successivo ha eliminato dal tabellone 500 euro e il dottore, per la regola dell'alternanza, gli ha proposto il cambio: "Non me la sento, no, rifiuto", le parole di Dino prima di proseguire verso il finale.

Il finale della partita di Dino che torna a casa con 100mila euro

Dino ha allora aperto il pacco contenente 200 euro e il dottore gli ha offerto 50mila euro. "Grazie dottore, rifiuto e vado avanti" ha dichiarato il pacchista prima di tritare l'assegno e aprire il pacco contenente 20 euro. Rimasto con 10 euro e il montepremi, 300mila e 100 mila euro, il dottore gli ha offerto 75mila euro. "Ora sentirò la voce di mamma che dice accettali, le voci dei clienti che dicono "perchè non hai accettato?". In ballo ci sono 100 e 300mila euro, l'ho sempre detto che fino a che ci sarebbero stati i 300, sarei andato avanti. Quindi vado avanti", le parole di Dino prima di tritare il sostanzioso assegno. Subito dopo, però, ha aperto il pacco contenente 300mila euro. Davanti all'ultimo assegno da 39mila euro, il pacchista umbro ha deciso di rischiare: "Moralmente ho già vinto. Ho conosciuto loro, anche se dovessi andare a casa con 10 euro, sono felice. Grazie per avermi dato questa opportunità, secondo me ho i 100 mila euro. Rifiuto". Raggiunto da tutte le sorelle, Dino ha svelato il contenuto del suo pacco: tutti insieme sono tornati a casa con 100mila euro.