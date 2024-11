video suggerito

Ad Affari Tuoi, l’amico Peppe fa vincere 100mila euro a Daniele che ricambia offrendogli solo una cena Puntata imperdibile di Affari Tuoi quella del 4 novembre che vede Daniele e Tiziana portarsi a casa 100mila euro grazie alla regione fortunata. A scegliere il Lazio, rivelatosi vincente, l’amico Peppe che in cambio riceverai e però solo una cena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di Affari Tuoi del 4 novembre Daniele, poliziotto della Scientifica e concorrente del Molise, gioca con la compagna Tiziana. Si sono incontrati dopo la fine dei rispettivi matrimoni. Entrambi hanno figli nati dalle precedenti relazioni. “Ci conoscevamo già da prima ma ci siamo rincontrati dopo diverso tempo dalle separazioni perché lei mi ha cercato attraverso i social”, ha raccontato il poliziotto. La coppia gioca con il pacco numero 12.

Daniele e Tiziana perdono tutto, il loro pacco conteneva 200mila euro

La gara comincia bene con i due che riescono a eliminare il pacco da 200 euro al primo colpo. Il secondo pacco eliminato è quello da 5mila euro. Purtroppo, poco dopo vanno via anche i 100mila euro ma in gioco restano ancora i due pacchi maggiori. La prima proposta del dottore Pasquale Romano arriva poco dopo: si tratta di un’offerta di 40mila euro che la coppia decide di rifiutare. Eliminato anche il pacco da 50mila euro, i due ricevono la seconda offerta: un cambio. Daniele e Tiziana ci pensano e l’uomo ammette che sono ancora in gioco alcuni numeri ai quali sono entrambi affezionati. Per questo motivo accettano di scambiare il pacco numero 12 con il 16, appartenente al concorrente della Lombardia. La scelta si rivela essere sbagliata perché i due scoprono che nel pacco appena lasciato c’erano 200mila euro. “Sto avendo un crollo emotivo”, ammette il poliziotto. La puntata prosegue peggio con i due che eliminano anche il pacco da 300mila euro. In sottofondo c’è una musica che colpisce Daniele: “Questa è la marcia funebre”. Una colonna sonora che sembra essere quanto mai azzeccata visto che i due finiscono per eliminare anche il pacco da 75mila euro, l’ultimo blu rimasto in gioco. Per questo sono costretti ad andare alla regione fortunata.

La sorpresa alla Regione fortunata

Alla regione fortunata, i due provano a ragionare prima di fare una scelta. “Io ho girato molto l’Italia e la Lombardia è la mia seconda regione”, spiega Daniele, “I miei genitori hanno vissuto per molto tempo lì, io stesso stavo per nascere a Milano ma mio padre fu trasferito una settimana prima che nascessi. Però, prima di venite in questo programma, dio chiesto a un amico di farmi il nome di una regione che avrei dovuto scegliere laddove fossi andato alla regione fortunata. Lui mi ha risposto di scegliere il Lazio”. E in effetti la coppia sceglie di investire sul Lazio. Stefano De Martino gioca sull’identità dell’amico in questione che scopre chiamarci Peppe. “Un ottimo amico”, spiega il poliziotto, “Lui è campano ed è stato a Campobasso per lavoro ma ha scelto il Lazio senza pensarci nemmeno un secondo”. “Se per sbaglio Peppe ha indovinato la regione fortunata, tu quanto gli dai?”, chiede De Martino scatenando le risate del pubblico in studio e un coro di “Peppe! Peppe!”. “Cominciamo con una cena”, spiega Daniele, “E poi, da ottimo amico, divieterebbe un amico fraterno. Il mio compare di matrimonio”. Lo studio di illumina sulla regione Lazio: Peppe aveva ragione. Memorabile la battuta finale del conduttore che rivolto a Tiziana dice: “Tu ti devi sposare a Peppe, non a Daniele”.