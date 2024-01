Chi è Pasquale Romano, il dottore che telefona Amadeus ad Affari Tuoi Pasquale Romano è il ‘dottore’ di Affari Tuoi: autore televisivo napoletano, parla al telefono con Amadeus durante la messa in onda del game show di Rai1 per fare offerte e proporre cambi ai concorrenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È Pasquale Romano il misterioso dottore che si nasconde dietro al telefono di Amadeus e alle offerte di Affari Tuoi. È uno dei protagonisti del programma in onda su Rai Uno nella fascia dell'access prime time e non solo perché definisce (più o meno) il percorso dei singoli concorrenti. Pasquale Romano, nato a Ottaviano nel 1966, è l'autore del game show.

Chi è Pasquale Romano, autore televisivo napoletano

Pasquale Romano è nato il 15 marzo del 1966 a Ottaviano (Napoli). Dopo la laurea in Filosofia, iniziò a collaborare nella rubrica del Tg2 Gulliver e nel 1993 passò a Finivest (poi diventata Mediaset) dove divenne autore di programmi come Sarà vero?, Complotto di famiglia, Casa Castagna e Stranamore, tutti condotti da Alberto Castagna, all'epoca suo cognato. Quest'ultimo, ex marito della sorella, Maria Concetta Romano detta Pucci, è stato infatti fondamentale per la sua carriera: "Fu lui a dirmi: “Perché non provi a fare l’autore? Vieni a lavorare con me" ha raccontato al settimanale Oggi. Dal 2001 è ideatore e autore de I raccomandati, dal 2003 di Affari Tuoi. È papà di due bimbi, un maschietto e una femminuccia, e sarebbe sposato con Greta Lomaglio dal 2013, si legge nel suo profilo Wikipedia. Su Instagram conta oltre 1200 followers: tra i post, uno è dedicato al ruolo di ‘dottore' del game show condotto da Amadeus che ricopre ogni sera. "Ogni sera così Tra disegni offerte e cambi".

La strategia del ‘dottore' di Affari Tuoi

Pasquale Romano ha ricoperto il ruolo di ‘dottore' fin dalle edizioni condotte da Paolo Bonolis, Antonella Clerici, e nelle prime di Flavio Insinna e Max Giusti. Lo ha sostituito per qualche tempo Max Novaresi, mentre con la seconda versione di Insinna, è spuntata una dottoressa la cui identità non è mai stata svelata. Con Carlo Conti è tornato e non se n’è mai più andato. Il tabloid del settimanale Oggi riporta un'intervista all'autore televisivo che ha spiegato cosa si nasconde dietro il suo ‘gioco': "Il mio scopo è uno solo: portare il concorrente a un finale significativo. Ci si arriva immaginando la persona che hai davanti, le sue scelte. Cerco di valutare psicologicamente l’avversario. Se una persona ha nel pacco un premio alto, ma penso possa vacillare, provo a fargli un’offerta bassa o propongo un cambio. Ma non è sempre facile: a volte arrivano concorrenti che non cedono il pacco a nessuna cifra, perché il numero cui è abbinato è il loro numero fortunato. Il mio compito è metterli in difficoltà".

