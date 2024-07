video suggerito

Stefano De Martino si prepara ad Affari Tuoi, la foto del programma un giorno prima dei palinsesti Rai Stefano De Martino è pronto per la conduzione di Affari Tuoi. Ad un giorno dalla presentazione dei Palinsesti Rai, il conduttore pubblica una storia sul suo profilo Instagram in cui mostra il simbolo dell’iconica trasmissione di Rai1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino è già da qualche tempo uno dei volti più rappresentativi di quello che si potrebbe definire "il rinnovamento" della Rai. L'azienda ha puntato in più occasioni sul giovane ex ballerino che, intanto, è riuscito a farsi le ossa diventando uno dei conduttori più talentuosi della tv. I progetti per il futuro dello showman sono tra i più floridi, infatti, a lui è stata affidata la conduzione di Affari Tuoi e guardando sue storie su Instagram, sembra proprio che i preparativi per la nuova edizione siano già in cantiere.

Stefano De Martino si prepara ad Affari Tuoi

Una nuova edizione, quella di Affari Tuoi, reduce dall'enorme successo avuto con la conduzione di Amadeus che, come è noto, passerà sul Nove e non sarà più tra i protagonisti della prossima stagione televisiva. Il programma di Rai1 subirà dei piccoli cambiamenti, sebbene la struttura del game show resterà la stessa, con i pacchi da aprire, il dottore da chiamare e il caso a fare da padrone. De Martino pubblica tra le sue storie su Instagram un'immagine a dir poco esplicativa che, non solo va a confermare i retroscena sulla sua presenza nella trasmissione, ma d'altronde il pacco che compare nella foto appartiene alle vecchie edizioni.

Che sia un'allusione ad un possibile ritorno al passato, non è ancora chiaro, ma senza dubbio i preparativi per le nuove puntate, che partiranno verosimilmente a settembre, già fervono dietro le quinte degli Studi Rai, nello storico Teatro delle Vittorie, dove da anni si registra Affari Tuoi. Ed è infatti lì che è stato girato il promo della nuova edizione, compreso di vecchio telefono. D'altra parte, le prove per la conduzione del programma, si sono svolte a fine giugno e il conduttore pare che abbia superato a pieni voti i vari step. Non resta che conoscere, quindi, la data di partenza.

I nuovi progetti di Stefano De Martino in Rai

Non solo Affari Tuoi, però, nel futuro del conduttore 34enne, tanti infatti sono i progetti all'orizzonte, tra cui anche un ruolo in Tale e Quale Show, dove sarà quarto giudice a rotazione. Con la presentazione dei palinsesti Rai, il 19 luglio, si avrà ancora più chiarezza di quali siano gli spazi a lui dedicati. Si era infatti parlato di uno show in prima serata, dopo il discreto successo di Natale e Santo Stefano dello scorso anno, a cui si aggiungerebbero progetti anche su Rai2, come un possibile ritorno di Stasera Tutto è Possibile che, di fatto, rappresenta una certezza per il pubblico della seconda rete, oltre che il marchio di fabbrica dello stesso De Martino.