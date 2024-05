Rai conferma il contratto pluriennale con Stefano De Martino: “Sarà impegnato su Rai1 e Rai2”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

La Rai conferma con una nota l’indiscrezione relativa al contratto pluriennale firmato da Stefano De Martino. “Stefano De Martino ha firmato un accordo pluriennale con Rai”, si legge nel comunicato diramato dalla Rai pochi minuti fa che conferma l’indiscrezione pubblicata nel pomeriggio da Giuseppe Candela, “De Martino sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2. L’ Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”.

A Stefano De Martino la conduzione di Affari Tuoi

A Stefano De Martino andrà la conduzione di uno dei titoli più pregiati dell’access prime time di Rai1, Affari Tuoi. Il format prodotto da Banijay è reduce dall’addio di Amadeus che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Rai e passare a Discovery, diventando uno dei volti di punta del Nove.

Stefano De Martino nuovo volto di punta della Rai

La decisione della Rai di confermare con un comunicato l’arrivo di Stefano De Martino nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2 conferma l’investimento del servizio pubblico sulla professionalità dell’ex ballerino scoperto da Maria De Filippi. Dopo una lunga gavetta, lo sbarco a teatro e la prima serata Rai con un one man show andato in onda nel giorno di Santo Stefano del 2023, De Martino ha dimostrato di sapere tenere la scena e si è confermato quale uno dei volti più interessanti della Rai. Riuscendo nell’impresa di ottenere uno spazio di rilievo. Secondo un’indiscrezione pubblicata dal giornalista Giuseppe Candela, a Stefano sarebbe andata inoltre un’opzione sul Festival di Sanremo, con la possibilità di diventare direttore artistico e conduttore a partire dal biennio successivo a quello condotto da Carlo Conti.