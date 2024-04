video suggerito

Amadeus sbarca sul Nove, ora è ufficiale: "Due programmi in prima serata e uno nel preserale" La Warner Bros. Discovery annuncia l'arrivo del conduttore con un comunicato stampa che conferma gli impegni della prossima stagione di Amedeo Sebastiani: due show in prime time e uno in access time.

Amadeus sbarca sul Nove in autunno: ora è ufficiale. La Warner Bros. Discovery annuncia l'arrivo del conduttore con un comunicato stampa che conferma gli impegni della prossima stagione di Amedeo Sebastiani: due show in prime time e uno in access time. Amadeus sarà anche un riferimento attivo per lo sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo.

L'annuncio

Il comunicato stampa è accompagnato dal commento di Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Sud Europa: “Siamo entusiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus, fuoriclasse della tv, straordinario artista e volto tra i pi amati dal pubblico italiano. Siamo impazienti di lavorare insieme, di unire la grande energia che lo contraddistingue – e che sicuramente sapr࠰ortare nel nostro Gruppo – con la creativitࠤell’editore che pi di ogni altro negli anni recenti ha rinnovato la tv italiana. Warner Bros. Discovery, gruppo media leader a livello globale, vuole essere ancora pi protagonista in Italia con il canale Nove – sempre più ricco di artisti e formati unici e distintivi – con l’intero portfolio di canali tv free e pay, con lo sport, le piattaforme digitali e la produzione e distribuzione cinematografica. Un sistema di mezzi che ci rende, nel mercato italiano, un soggetto unico in grado di valorizzare pienamente i maggiori talenti creativi del paese".

La nota di Amadeus: "Perché ho detto addio alla Rai"

Amadeus, pochi giorni fa, ha rilasciato una nota video per annunciare la sua uscita dalla Rai: "Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento". In questa nota ha anche smentito le voci sul suo addio:

Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile. Un grazie speciale va alle Maestranze Rai che rappresentano al meglio lo spirito dell’azienda . Grazie anche ai Colleghi e ai tanti Artisti che hanno creduto in me e si sono fatti coinvolgere nelle mie idee. I programmi che ho avuto la possibilità e la gioia di realizzare (Sanremo compreso ) appartengono al Pubblico, ma rappresentano per me, un pezzo di cuore e di vita. Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto, con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti, Ci vediamo in TV.