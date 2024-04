Amadeus rivela le motivazioni dell’abbandono della Rai: “Notizie false su mie richieste inascoltate” È ufficiale il divorzio tra la Rai e Amadeus. Il noto conduttore di Affari Tuoi e il Festival di Sanremo ha spiegato in un video Instagram le motivazioni che lo hanno portato a passare su NOVE: “Sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori. Ora è tempo di nuove sfide e di nuovi sogni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È ufficiale il divorzio tra la Rai e Amadeus, è quanto è emerso da un incontro tra il conduttore e il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi, che si è concluso da poche ore. Il noto conduttore di Affari Tuoi e il Festival di Sanremo ha spiegato in un video Instagram le motivazioni che lo hanno portato a passare su NOVE come il collega Fabio Fazio: "Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento", ha dichiarato nelle prime battute di un discorso scritto su un pezzo di carta tenuto a canovaccio.

E ancora, sulle notizie circolate in merito alle presunte pressioni ricevute dalla dirigenza Rai e sulle reali motivazioni del suo passaggio alla rete di Discovery: "Grazie a tutti i Dirigenti che ho incontrato negli anni, che hanno riposto in me fiducia, garantendomi autonomia e serenità. Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile. Un grazie speciale va alle Maestranze Rai che rappresentano al meglio lo spirito dell’azienda . Grazie anche ai Colleghi e ai tanti Artisti che hanno creduto in me e si sono fatti coinvolgere nelle mie idee. I programmi che ho avuto la possibilità e la gioia di realizzare (Sanremo compreso ) appartengono al Pubblico, ma rappresentano per me, un pezzo di cuore e di vita. Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto, con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti, Ci vediamo in TV".