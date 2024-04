video suggerito

Amadeus lascia la Rai, è ufficiale: la data di uscita dall’azienda e quando passerà al Nove Una nota di agenzia conferma che Amadeus, a seguito di un incontro con il direttore generale Giampaolo Rossi, ha annunciato la volontà di lasciare l’azienda dopo la scadenza del suo contratto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

264 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amadeus lascerà la Rai, ora è ufficiale. Una nota di agenzia conferma che il conduttore, a seguito di un incontro con il direttore generale Giampaolo Rossi, ha annunciato la volontà di lasciare l'azienda dopo la scadenza del suo contratto. Confermate dunque le indiscrezioni dei giorni scorsi, corroborate anche da Fiorello che, di fatto, aveva preannunciato il suo passaggio al Nove dalla prossima stagione.

L'incontro tra Amadeus e i vertici Rai, poi l'annuncio di addio

Si chiude quindi con un altro addio illustre alla Rai la telenovela delle trattative tra il conduttore degli ultimi cinque Festival di Sanremo e il servizio pubblico. Amadeus ha incontrato i vertici di Viale Mazzini questa mattina, dopo che nei giorni scorsi diverse ricostruzioni giornalistiche avevano anticipato quanto sta effettivamente accadendo, ipotizzando un addio a dir poco clamoroso del conduttore.

Amadeus resta in Rai fino ad agosto

Amadeus resterà legato alla Rai sino al prossimo agosto, quando il suo contratto scadrà. Poi passerà al Nove, seguendo la stessa strada percorsa da Fabio Fazio la scorsa estate. Non è ancora chiaro il suo ruolo nella rete Discovery, ma è facile immaginare che si tratterà di un compito di primo piano, non solo per quel che riguarda la conduzione.

L'ultima apparizione a Viva Rai2 il 10 maggio

Questa mattina Fiorello, a Viva Rai2, aveva dato un ulteriore dettaglio sul futuro di Amadeus, anticipando che il prossimo 10 maggio, in occasione dell'ultima puntata stagionale di Viva Rai2, il conduttore e amico sarà ospite del programma insieme a Jovanotti: "Credo sarà la sua ultima apparizione in Rai".

Amadeus, quindi, dice di nuovo addio alla Rai, esattamente come era accaduto nel 2006, quando scelse di passare a Mediaset per un tempo brevissimo, visto che dopo poco più di un anno ritornò a Viale Mazzini per rimanere in Rai fino ad oggi. Nei giorni scorsi molte ricostruzioni hanno tracciato il profilo di un'uscita burrascosa di Amadeus dalla Rai, a seguito di presunte pressioni da parte dei vertici, un contesto che avrebbe spinto il presentatore a fare altre scelte.