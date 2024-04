video suggerito

Fiorello: “Viva Rai2 chiude il 10 maggio con Jovanotti e Amadeus, per lui ultima apparizione in Rai” Fiorello anticipa cosa accadrà nell’ultima puntata di Viva Rai2 del 10 maggio, quando Jovanotti tornerà in Tv dopo il lungo infortunio e ci sarà anche Amadeus: “Penso sarà la sua ultima apparizione in Rai”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

237 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato Fiorello ad annunciare l'ormai quasi certo addio di Amadeus alla Rai e sarà lui, in qualche modo, a celebrare l'ultima apparizione sulle reti del servizio pubblico prima del passaggio al Nove. Lo ha annunciato proprio Fiorello a Viva Rai2, anticipando al pubblico che l'ultima puntata di questa stagione del programma, prevista per il 10 maggio, avrà ospiti d'eccezione tra cui Jovanotti, che tornerà in televisione dopo il pesante incidente in bicicletta avvenuto alla vigilia della scorsa estate, e proprio Amadeus.

Nel corso della puntata di lunedì 15 aprile, Fiorello ha anticipato cosa accadrà nella puntata finale di questa stagione: "L'ultima puntata sarà il 10 maggio, ci saranno Jovanotti e Amadeus, credo sarà l'ultima cosa che farà in Rai. Ti aspettiamo qui Ama.Stiamo contattando anche una rockstar italiana e molto probabilmente ci daranno lo stadio Olimpico".

Il trio Fiorello, Amadeus e Jovanotti per l'ultima puntata di Viva Rai2

Stando quindi allo scenario descritto da Fiorello, che ormai dà per certo il passaggio dell'amico al Nove, Nel corso dell'ultima puntata di Viva Rai2 andrebbe a ricomporsi un trio di amici storici, visto che Fiorello, Amadeus e Jovanotti hanno avuto natali artistici a Radio Deejay.

Il futuro di Fiorello in Rai e di Viva Rai2

Se il destino di Amadeus per la prossima stagione sembra ormai scritto – anche se l'ufficialità del suo passaggio al Nove manca – totalmente incerto è il futuro di Fiorello e di Viva Rai2. Il successo del programma è indiscutibile e la Rai non rinuncerebbe mai a una terza stagione, ma bisogna capire quali siano le volontà del conduttore. Andrà avanti in Rai, si fermerà, o passerà anche lui al Nove proprio come Amadeus? Parlando a Tv Talk della questione, lo showman aveva specificato: "Io non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima". Quella del 10 maggi, quindi, sarà l'ultima puntata di Viva Rai2 in assoluto?