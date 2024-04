Fiorello sull’addio di Amadeus alla Rai: “Non c’entrano i soldi, è una scelta di vita”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Fiorello, ospite della puntata di TvTalk in onda sabato 13 aprile 2024, dalle 15 su Rai3, ha commentato le ultime notizie che circolano sull'addio di Amadeus alla Rai. Il conduttore di VivaRai2, storico amico del conduttore, ha spiegato a tal riguardo: "Ha fatto questa scelta, non c'entrano i soldi". Le anticipazioni.

Le parole di Fiorello a TvTalk: le anticipazioni

Nella puntata di TvTalk in onda sabato 13 aprile, dalle 15 su Rai 3, sarà ospite Rosario Fiorello. Al centro della vicenda Amadeus-Rai, il conduttore di VivaRai2 ha commentato la notizia dichiarando che il suo collega non è stato mosso da una scelta fatta per soldi. Le parole:

Amadeus ha fatto questa scelta. È una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente: vuole nuovi stimoli.

Le voci sul futuro passaggio del conduttore e ormai ex direttore artistico di Sanremo al NOVE hanno coinvolto anche Fiorello. Già a VivaRai2 aveva spiegato di non aver ricevuto alcuna offerta, a TvTalk ha aggiunto: Io non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima".

La Protesta Rai per l'addio di Amadeus

Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore che riguardano il futuro di Amadeus , si è sollevata la protesta del sindacato dei giornalisti Rai che con un comunicato ha contestato l'immobilismo dell'attuale dirigenza. Secondo il loro parere, l'addio del conduttore "rischia di essere un duro colpo" per la rete televisiva: "Una perdita che potrebbe avere gravi ripercussioni sugli ascolti ed anche sui conti dell'azienda. un probabile passaggio a una rete concorrente – purtroppo non il primo – che non può non preoccupare, riconducibile ad un vertice (AF e DG) che ha occupato manu militari il Servizio Pubblico", le parole che fanno riferimento al caso di Fabio Fazio, trasferitosi sul NOVE con il suo Che tempo che fa.