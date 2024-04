video suggerito

Fiorello sibillino sull'addio di Amadeus alla Rai: "Non dirò quello che so, aspettiamo il comunicato" Fiorello – durante la puntata di Viva Rai2 – ha ironizzato sull'ipotesi dell'addio di Amadeus alla Rai. Lo showman ha chiarito di non avere intenzione di svelare nulla ma nel corso della trasmissione ha fatto continue allusioni alla questione.

Nella puntata di Viva Rai2 di giovedì 11 aprile, Fiorello ha fatto allusioni al corteggiamento di Discovery nei confronti di Amadeus. “Sui giornali si parla solo di quest’uomo” scherza il conduttore, mostrando al pubblico il cartonato del collega. Nel corso della trasmissione fa più volte allusioni alla questione, interpellando anche il pubblico con un “sondaggio”: “Alzi la mano chi pensa che Amadeus andrà via dalla Rai”.

“Tranquillo Amadeus, non dirò quello che so”

Mentre le voci su un probabile addio alla Rai da parte di Amadeus si fanno sempre più insistenti, è proprio Fiorello a creare ancora più curiosità intorno alla vicenda. Nella puntata di mercoledì 10 aprile diceva: “Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente ma ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa”. Anche nella trasmissione di giovedì 11 aprile, lo showman continua a fare ironia sulla vicenda: “Amadeus, se mi stai guardando mandami una tua foto. Tranquillo, non dirò quello che so. Tanti giornalisti mi hanno chiamato, ma cosa avrei potuto dire? Io proverò a non dire niente fino al comunicato”.

“Quando Amadeus era alla Rai…”

“Facciamo un sondaggio, chiediamo al pubblico cosa ne pensano. Chi crede che Amadeus se ne andrà dalla Rai, alzi la mano” dice Fiorello coinvolgendo il pubblico presente. Tra una battuta “Non è che se Amadeus va al Nove, me vado lì anche io. Io costo troppo” e l’altra “Non è semplice quello che deve comunicare la Rai. Roberto Sergio mi chiama per chiedermi un parere sui comunicati”, Fiorello non riesce a fare a meno di fare continui – ed esilaranti – riferimenti alla questione. Sulle note di Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri, scherza: “Che capolavori quando c’era Amadeus in Rai…”. Sul finire della puntata, lo showman riceve il selfie che aveva chiesto ad Amadeus. Prima di concludere, l’ultima battuta: “Non possiamo sforare altrimenti i vertici Rai minacciano di mandarci al Nove”.