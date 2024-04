video suggerito

Fiorello: “Ranucci e Iacona si contendono l’Arena Suzuki. Sciarelli farà Chi l’ha visto dei conduttori Rai” Fiorello torna a parlare di attualità, ma soprattutto di quanto sta accadendo in Rai, nel suo programma mattutino. Lo showman torna sull’esodo dei conduttori e scherza sulle sorti di Ranucci, Iacona e Sciarelli, inoltre torna a parlare anche della questione ascolti in calo rispetto a quelli Mediaset. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La diretta mattutina di Fiorello e il suo Viva Rai2 lascia sempre spazio all'attualità, ed è ormai da giorni che lo showman affronta tematiche come l'abbandono di Amadeus, diretto al Nove, ma anche questioni collegate direttamente alla Rai, come quella relativa ai conduttori che potrebbero lasciare il loro posto o ancora gli ascolti che sembrano essere in calo, rispetto a quelli Mediaset. Non mancano, quindi, nuovi commenti ironici.

Fiorello e l'ironia sui conduttori Rai

L'esodo dei conduttori dalla Rai sembra essere una questione della quale in molti iniziano a preoccuparsi. Dopo Fazio, Berlinguer e Lucia Annunziata lo scorso anno, ecco che a loro si accoda anche Amadeus, uno dei volti più amati della tv pubblica che, però, ha deciso di migrare verso nuovi stimoli. Ed ecco che, quindi, da giorni si pensa a quale altro nome dell'azienda potrebbe decidere di lasciare il suo posto. Durante la diretta mattutina di Viva Rai2, Fiorello legge una notizia riguardante alcuni nomi cardine dell'informazione: "Ranucci e Iacona blindati. Sciarelli in trattativa", assist perfetto per chi come lo showman siciliano ha la battuta sempre pronta e infatti commenta: "Ranucci e Iacona si contenderanno Arena Suzuki, adesso non c'è nessuno che la fa" e ancora: "Federica Sciarelli farà sempre Chi l'ha visto? ma dei conduttori Rai".

La questione degli ascolti Rai e Mediaset

Ancor prima, però, durante la sua personalissima rassegna stampa, Fiorello era tornato sulla questione degli ascolti Rai e Mediaset. In un articolo, Repubblica sosteneva che l'ascolto medio della Rai fosse calato rispetto a Mediaset che, quindi, avrebbe superato l'azienda pubblica. L'ad Roberto Sergio ha prontamente smentito quanto detto dalla testata che, però, è tornata sulla questione con un nuovo approfondimento in cui, invece, ribadisce che i dati direbbero l'esatto contrario di quanto riportato dall'amministratore delegato. "Fossi te risponderei eh. Comunque fatevi la guerretta tra voi, ma tenetemi fuori" dice Fiore che, in effetti, è stato citato in questa querelle.