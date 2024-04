L’ad Rai Sergio interviene in diretta da Fiorello, smentisce il sorpasso di Mediaset negli ascolti

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Rosario Fiorello nella tradizionale rassegna mattutina di VivaRai 2, in onda ogni mattina su Rai2, ha letto al pubblico televisivo e ai presenti nel glass una notizia de La Repubblica che racconta della "crisi nera della Rai". Secondo il quotidiano nazionale di questa mattina di giovedì 18 aprile, "Il Cda ammette il sorpasso di Mediaset": "Il documento di bilancio di Viale Mazzini certifica la sconfitta negli ascolti nell'intera giornata", si legge in prima pagina. Dopo aver commentato la notizia nel glass, lo showman ha ricevuto in diretta un messaggio da Roberto Sergio, l'ad Rai: "Notizie fake".

La notizia e il commento di Rosario Fiorello

Rosario Fiorello ha letto in diretta la notizia de la Repubblica riguardo la "crisi nera della Rai" secondo la quale Mediaset avrebbe sorpassato negli ascolti la tv pubblica. "Ma veramente? Vabbè, succede. Nella vita non si può sempre vincere. Ma è bello perché ora ci sarà uno stimolo nuovo per dare di più" ha commentato il conduttore di VivaRai2 prima di scherzare con una battuta: "Intanto, mi dicono che al posto del cavallo di Viale Mazzini c'è già il Gabibbo". Fiorello ha poi concluso: "In bocca al lupo a tutti, la Rai risorgerà".

Il messaggio in diretta dell'ad Rai Roberto Sergio

Dopo la lettura della notizia in diretta su Rai2, Rosario Fiorello ha ricevuto un messaggio privato dall'ad Rai, Roberto Sergio, il quale ha smentito la notizia letta dal conduttore. "Mi è arrivato un messaggio di Roberto Sergio" ha spiegato prima di leggere il contenuto. "Hai letto una fake news, è il miglior bilancio degli ultimi anni, siamo sempre leader negli ascolti. Repubblica va presa con le molle", le parole scritte su Whatsapp e mostrate in tv. "È una notizia fake, ma ne parlano tutti però. Allora, l'ad Sergio smentisce" ha concluso Fiorello.