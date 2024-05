Fiorello: “Sanremo? Non io di sicuro, a me Carlo Conti ha detto che non lo farà”

video suggerito

Fiorello è stato ospite dell'evento Tennis and Friends, tenutosi a Roma e in vista dell'ultima puntata di VivaRai2, prevista per il 10 maggio, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. Tra le più frequenti quella su una possibile conduzione di Sanremo, che rifugge totalmente. Presente all'incontro anche l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che ribadisce quanto sia necessario in questo momento puntare su volti interni all'azienda.

Fiorello su Sanremo

Il primo commento dello showman siciliano riguarda l'addio alla Rai di Amadeus, che ha lasciato scoperto anche il Festival di Sanremo. In merito al passaggio al Nove del suo fedele sodale, Fiorello dichiara: "La Rai non muore mai. Esiste da 70 anni. La gente è andata e tornata ma la Rai è sempre la Rai". Sul tasto dolente del Festival, invece, si discosta immediatamente: "La certezza è che non lo farò io" e alla domanda sulla conduzione di Carlo Conti risponde: "Evidentemente non seguite Viva Rai 2, perché a me ha detto che non lo fa, anche se sarebbe una garanzia".

Le parole di Roberto Sergio su Carlo Conti e Sanremo

Sulla questione interviene anche Roberto Sergio, presente all'evento, che ha commentato anche la serata dei David di Donatello, condotta per l'appunto da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, mostrandosi particolarmente entusiasta:

Quello che è accaduto ieri non è un eccezione, Carlo Conti è una certezza, fa sempre numeri e quest'anno li ha saputi fare anche in un contesto diverso, negli Studi 5 di Cinecittà. Un grande successo come tutti quelli che arricchiscono l'azienda

Intervistato, poi, da Rtl 102.5, l'amministratore delegato ha chiarito anche altre questioni, come il passaggio di Sanremo sul Nove: "Troppe fake news quotidiane" e su alla domanda su chi possa essere il prossimo conduttore del Festival, risponde: "Non lo sappiamo. Bonolis è a Mediaset, in questo momento dobbiamo valorizzare le persone che sono all’interno della Rai”.