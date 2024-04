video suggerito

Amadeus a un bivio. Sul passaggio a Nove e l’uscita da Rai: “Deciderà entro fine aprile” Amadeus sarebbe a un bivio. Entro la fine del mese di aprile, il conduttore dovrà comunicare alla Rai la sua scelta a proposito della possibilità di restare tra i grandi protagonisti dei programmi del servizio pubblico oppure accettare l’offerta ricevuta da Discovery e passare a Nove. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Amadeus sarebbe a un bivio. Stando a quanto trapela da Adnkronos, il conduttore avrebbe comunicato alla Rai di avere deciso di riservarsi ancora qualche giorno prima di decidere se accettare l’offerta della tv di stato e restare saldamente al suo posto su Rai1, oppure cedere di fronte al corteggiamento di Discovery e passare al Nove. L'ex conduttore del Festival di Sanremo sarebbe ormai prossimo a fare la sua scelta e avrebbe indicato quale termine ultimo per comunicarla la fine del mese di aprile, data in cui scioglierà la riserva.

Il colloquio di Amadeus con l’Ad Rai Roberto Sergio

Il contratto di Amadeus con la Rai scadrà il 30 agosto prossimo e nella giornata di ieri il conduttore avrebbe avuto un colloquio privato con l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio che sarebbe terminato con la decisione del presentatore di riservarsi ancora qualche giorno prima di decidere il suo futuro professionale. Per assicurarsi la possibilità di tenere Amadeus su Rai1, il servizio pubblico avrebbe già messo sul tavolo la sua offerta, riformulata dopo il no di Amadeus alla proposta di continuare a condurre il Festival di Sanremo.

Cosa accadrebbe in Rai dopo l’eventuale uscita di Amadeus

Se Amadeus dovesse realmente accettare l’offerta di Discovery e passare a Nove – come ha già fatto Fabio Fazio l’anno scorso – Rai si troverebbe costretta a coprire quanto lasciato scoperto dal presentatore. Secondo un’indiscrezione pubblicata da Dagospia, Stefano De Martino, godendo di una certa stima generale, starebbe già “lavorando” sapientemente per garantirsi lo spazio lasciato eventualmente vuoto da Ama al timone di Affari Tuoi. “Volete sapere chi briga per ‘rubargli’ Affari tuoi? Stefano De Martino. Stimato da maggioranza, Rossi è suo fan. Il ballerino punta pure a Sanremo (avvisate Conti)!”, sostiene il giornalista Giuseppe Candela.