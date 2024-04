video suggerito

Amadeus verso l’addio alla Rai: quanto guadagnerà passando al NOVE Amadeus sarebbe sempre più vicino a Discovery stando alle informazioni che trapelano: LaPresse rivela che la cifra individuata dalle parti sarebbe di 15 milioni di euro per tre anni in esclusiva. Intanto domani dovrebbe tenersi l’incontro in viale Mazzini nel quale si deciderà il futuro del conduttore, scrive Open. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La notizia che vede Amadeus lontano dalla Rai sembrerebbe trovare conferma nelle parole di Rosario Fiorello o nell'intervento di Crozza che sarebbe pronto ad accogliere il collega sul NOVE. Alle 12 di lunedì 15 aprile, scrive Open, dovrebbe calare il sipario sulla lunga esperienza di circa 25 anni in Rai di Amadeus che, nell'incontro in viale Mazzini, dovrebbe annunciare la sua scelta definitiva e confermare il passaggio su Discovery. LaPresse rivela le cifre di un ipotetico ingaggio che si aggirerebbero intorno ai 15 milioni di euro per tre anni.

Quanto guadagnerà Amadeus passando a Discovery

LaPresse ha rivelato che la cifra individuata dalle parti sarebbe di 15 milioni di euro per tre anni in esclusiva, cifra che la Rai non potrebbe pareggiare. Ad Amadeus andrebbe il compito di condurre diversi programmi in Access e Prime time sul Nove. Intanto il conduttore si starebbe preparando per l'incontro in viale Mazzini che dovrebbe tenersi domani, lunedì 15 aprile, scrive Open. Un incontro con la Rai si sarebbe già svolto lo scorso martedì, stando a quanto appreso da Fanpage.it, ma senza risultati. Dal Corriere è emerso che Amadeus avrebbe chiesto di poter fondare una propria società di produzione con la quale vendere format ad altre tv, poi un programma per la moglie e l'allontanamento di Lucio Presta. Richieste che non sarebbero state accettate e che avrebbero segnato il netto allontanamento.

Il toto nomi sul prossimo Festival di Sanremo, nel 2025

Mentre si chiacchiera dell'addio di Amadeus alla Rai, si pensa al prossimo nome per Sanremo 2025. Paolo Bonolis sarebbe vicino ad una pausa dalla tv, mentre Alessandro Cattelan non avrebbe ricevuto alcuna proposta. Il nome su cui potrebbe convergere viale Mazzini è quello di Carlo Conti, un’ipotesi confermata anche da Fiorello che ha dichiarato al riguardo: "Le autostrade sono spianate, è stato contattato e ci sta pensando. Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Conti il sicuro".