Stefano De Martino è il nuovo uomo della Rai, da Affari Tuoi a Sanremo 2027: “Raccomandato solo dal pubblico” Dalla presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025 si evince che il nome di Stefano De Martino ha assunto una centralità differente da una prima e seconda serata su Rai 2. Dopo Amadeus, avanti De Martino: questa la staffetta confermata dall’Ad Sergio Rossi. E a chi lo etichetta come uno di destra: “Onestamente io non conosco nessuno in politica. La spinta è stata Stasera tutto è possibile, la mia vera raccomandazione è il pubblico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dalla presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025 si evince che il nome di Stefano De Martino ha assunto una centralità differente da una prima e seconda serata su Rai 2. Arrivato sulla seconda rete per la vera rivoluzione dell'azienda di un biennio fa, con i colleghi Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani e il capocomico Fiorello, adesso si appresta a fare il salto su Rai1 e a prendere un timone scoperto. Dopo Amadeus, avanti De Martino: questa la staffetta confermata dall'Ad Sergio Rossi.

Palinsesti Rai 2024/2025 alla mano, Affari tuoi avrà un nuovo conduttore ed è Stefano De Martino, ma non solo. Si apre ufficialmente la possibilità che il Festival di Sanremo 2027 possa finire nelle sue mani, almeno parzialmente. Lo ha confermato l'Ad Roberto Sergio: "C'è la disponibilità da parte dell'azienda di valutare al terzo anno una possibilità di lavoro su Sanremo". È quanto basta per avere contezza della possibilità di un Festival che guarda al futuro senza dover rimpiangere il passato.

La scommessa della Tv di Stato su De Martino è passata più volte attraverso la narrazione di simpatizzante della destra, scelto appositamente dalla TeleMeloni tanto divisiva e (comprensibilmente) smentita ai palinsesti dai vertici. Fermato da Adnkronos alla serata dedicata alla Pubblicità, nella stessa giornata della presentazione alla stampa, il conduttore ed ex ballerino ha voluto subito prendere le distanze da questa scomoda etichetta: "Onestamente io non conosco nessuno in politica. Sono entrato in Rai cinque anni fa per mano di Carlo Freccero. Quindi non so questa spinta da dove pensano che sia arrivata. La vera spinta è che un programma come ‘Stasera tutto è possibile', piccolo, su Rai2, ha fatto dei numeri via via sempre più grandi. La mia vera raccomandazione è il pubblico, che spero mi segua anche in questa nuova avventura".

E sull'ipotesi di un Sanremo tra due anni: "Pensiamo prima alle cose che dobbiamo fare a settembre, ma a chi non piacerebbe condurre Sanremo. Intanto io per Carlo (Conti, ndr.) ci sono sempre, in ogni caso". L'idea che possa essere protagonista per una sera sul palco dell'Ariston nell'edizione 2025, spostata di una settimana, è più che reale. Meno fortunato Alessandro Cattelan, altro uomo chiacchierato nella città dei fiori, che è stato liquidato con un "work in progress" al momento, in assenza di altri progetti per lui. Idem per Alessia Marcuzzi, ferma ai box se non come membro nella giuria di Tale e Quale show 2024. Brilla invece la stella di Francesca Fagnani, riconfermata con Belve su Rai2. Fiorello, invece, pare stia sul divano e ci voglia rimanere fino al 2025. In questo clima, il più astuto di tutti.