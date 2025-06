video suggerito

Stefano De Martino conferma: “Condurrò ancora Stasera Tutto è Possibile, sarà un ultimo giro” Alla presentazione dei palinsesti Rai Stefano De Martino conferma che sarà lui a condurre la prossima edizione del programma di Rai2. Non smentisce l’iniziale volontà di lasciare, ma chiarisce le ragioni del ripensamento: “L’affetto delle persone e l’amicizia smodata che mi lega al cast”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alla fine arriva la conferma: sarà Stefano De Martino a condurre Stasera Tutto è Possibile. Il presentatore ha confermato le anticipazioni di Fanpage risalenti a qualche settimana fa in occasione della giornata di presentazione dei palinsesti Rai. Presente a Napoli per l'evento, De Martino ha annunciato: "Stasera tutto è possibile ritorna nel 2026 e lo condurrà Stefano De Martin, accompagnato dalla solita compagnia di giro, con molta felicità".

Le parole di De Martino ai palinsesti Rai

De Martino non smentisce il fatto di avere inizialmente pensato di smettere, dopo la chiusura dell'ultima stagione, un grande successo di pubblico. Aveva salutato in lacrime, convinto che sarebbe stata l'ultima volta e lo ribadisce anche nelle dichiarazioni rilasciate il 27 giugno: "Mi sono interrogato alla fine di questa stagione dopo 7 edizioni sull'apporto che potevamo ancora dare al programma, se potevamo ancora rinnovarlo, se era giusto forse passare testimone a qualcun altro".

La volontà di lasciare e i motivi del ripensamento

In effetti De Martino, stando a quanto emerso in queste settimane, aveva manifestato l'intenzione di lasciare ad altri la conduzione della trasmissione, facendo il nome dei The Jackal, che invece saranno alla conduzione di un remake Rai di Chi ha incastrato Peter Pan? nella prossima stagione. De Martino ha così chiarito le ragioni del suo ripensamento: "Credevo onestamente di avere esaurito tutte le energie rispetto a questo titolo, invece con l'affetto delle persone e l'amicizia veramente smodata che mi lega al cast, abbiamo pensato che forse è il caso di fare un ultimo giro, quindi ritorneremo tutti assieme".

De Martino e l'orizzonte Sanremo

Stasera Tutto è Possibile tornerà quindi nel 2026 e sarà ancora il presentatore di punta Rai a guidare il programma. Una stagione interlocutoria, quella che attende De Martino. Dopo l'enorme successo di Affari Tuoi e dello stesso STEP nell'ultima stagione televisiva, Stefano De Martino sembra proiettato verso la conferma di alcuni spazi in prima serata su Rai1, ma soprattutto l'orizzonte della conduzione del Festival di Sanremo, che dovrebbe arrivare nel 2027, salvo grandi stravolgimenti, dopo il biennio di Carlo Conti.