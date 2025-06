video suggerito

Francesco Paolantoni conferma: "Abbiamo convinto Stefano De Martino a restare a Step" Francesco Paolantoni conferma l'indiscrezione di Fanpage.it: "Stefano De Martino resta a Step, ci abbiamo messo del nostro per convincerlo. Il 27 aspettiamo l'ufficialità della Rai".

Francesco Paolantoni ha confermato l'indiscrezione lanciata da Fanpage.it sulla permanenza di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile. Raggiunto dalle telecamere di SuperGuidaTv in occasione del Filming Italy Sardegna Festival 2025, l'attore napoletano ha svelato i retroscena della trattativa che ha portato il conduttore a rimanere al timone del comedy show di Rai2.

"Ci abbiamo messo del nostro per convincerlo"

"Sono felice, è una trasmissione unica e non ripetibile", ha dichiarato Paolantoni, confermando di fatto quanto anticipato dalla nostra testata. "C'è un'armonia e un'alchimia impossibile da ripetere. È impossibile che Stefano non lo faccia. Non si può abbandonare". Il comico ha poi rivelato il ruolo attivo che tutto il cast ha avuto nel convincere De Martino:

Ci abbiamo messo del nostro per convincerlo. Avremmo comunque potuto fare qualcos'altro insieme, ma alla fine s'è convinto. Aspettiamo il 27 e vediamo l'ufficialità.

L'aut aut che aveva scosso la produzione

Le parole di Paolantoni arrivano a distanza di settimane da quella sorta di ultimatum che aveva lanciato proprio a Fanpage.it, quando aveva chiarito senza mezzi termini: "Senza Stefano, il gruppo di Step non c'è più". Un riferimento diretto al nucleo storico del programma, composto da lui stesso, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo. Quella dichiarazione aveva fotografato perfettamente lo stato d'animo del cast e aveva messo in evidenza quanto fosse cruciale la figura di De Martino per tenere insieme un meccanismo che negli ultimi anni aveva raggiunto un equilibrio perfetto.

Il pressing del cast che ha fatto la differenza

Dalle parole di Paolantoni emerge chiaramente come il cast abbia giocato un ruolo determinante nella trattativa. Non si è trattato solo di un corteggiamento da parte della produzione e della Rai, ma di una vera e propria mobilitazione collettiva per trattenere il conduttore. "Avremmo comunque potuto fare qualcos'altro insieme", ha aggiunto Paolantoni, lasciando intendere che il gruppo era pronto a seguire De Martino in eventuali nuovi progetti, ma che alla fine ha prevalso l'attaccamento a un format che ha dimostrato di funzionare alla perfezione.