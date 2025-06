Stasera tutto è possibile, colpo di scena: “Stefano De Martino resta alla conduzione”

video suggerito

Esiste un momento preciso nella carriera di ogni artista in cui tutto può cambiare direzione. Per Stefano De Martino quel momento è arrivato l'8 aprile 2025, quando ha salutato il pubblico di Stasera tutto è possibile con le lacrime agli occhi, convinto che fosse davvero un addio. "È stata un'esperienza bellissima e un'opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia", aveva detto con la voce rotta dall'emozione. Quelle parole sapevano di finale definitivo, di capitolo chiuso per sempre. Ma il destino, nella televisione italiana, può essere imprevedibile quanto una puntata in diretta. Fanpage.it è in grado di anticipare che Stefano De Martino resta a Stasera tutto è possibile: corteggiamenti serrati e la paura del cast di perdere "la magia" del gruppo sono stati determinanti.

La strategia che ha convinto Stefano De Martino

Un dietrofront clamoroso che nessuno si aspettava. Il conduttore napoletano sarà ancora al timone del comedy show di Rai2 per un'altra stagione, in quello che rappresenta uno dei colpi di scena più inaspettati del panorama televisivo degli ultimi mesi. Secondo quanto appreso, nelle ultime settimane si sono susseguite riunioni a porte chiuse per convincere il conduttore a rimanere. Un pressing che ha dato i suoi frutti, ribaltando completamente le carte in tavola. La decisione di De Martino di rimanere sembra essere stata influenzata non solo dalle pressioni esterne, ma anche dalla consapevolezza del valore unico che il programma ha assunto sotto la sua conduzione. Il format, che negli anni precedenti non aveva mai raggiunto questi livelli di popolarità, è letteralmente esploso grazie al suo approccio fresco e alla chimica speciale che si è creata con il cast fisso. Francesco Paolantoni, colonna portante del comedy show, aveva chiarito senza mezzi termini la sua posizione in un'intervista a Fanpage.it: "Senza Stefano non c'è il gruppo".

Il nodo contrattuale che ha deciso tutto

Dietro la permanenza di De Martino si nasconde però un aspetto fondamentale: la forma del contratto che lega il conduttore alla Rai. Stefano è legato ancora per un certo numero di puntate a Rai2 e, secondo quanto emerge, avrebbe preferito cimentarsi con un titolo completamente nuovo, esplorando format inediti e sfide creative diverse. Tuttavia, rete e produzione hanno comprensibilmente scelto di seguire quello che è il trend consolidato del pubblico, puntando sulla formula vincente che ha riportato Stasera tutto è possibile ai vertici degli ascolti. Una scelta pragmatica che, pur limitando le ambizioni creative di De Martino, garantisce continuità a un prodotto che ha dimostrato di funzionare perfettamente e di aver conquistato una fetta importante di telespettatori affezionati.

Il progetto potrebbe funzionare come un graduale passaggio di consegne per i Jackal

Ciro Priello e Fabio Balsamo, eredi designati da Stefano De Martino

Inizialmente, De Martino aveva puntato forte sui The Jackal, in particolare su Ciro Priello e Fabio Balsamo, come possibili eredi del programma. Una scelta che testimoniava la sua volontà di investire su volti nuovi e di lasciare il testimone a una generazione emergente del mondo della comicità. Il progetto, che prevedeva un graduale passaggio di consegne, dovrà ora essere ripensato. Non è chiaro se i due comici napoletani avranno comunque un ruolo più prominente nella prossima stagione o se il loro coinvolgimento slitterà a tempi successivi. Resta a questo punto da capire cosa e come presenterà il progetto la Rai ai prossimi palinsesti.