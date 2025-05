video suggerito

De Martino: “Stasera tutto è possibile resti su Rai2. Al mio posto? Proposti Fabio Balsamo e Ciro Priello” Stefano De Martino conferma che non sarà al timone della prossima edizione di Stasera tutto è possibile. Alla guida del varietà, il cui futuro parrebbe legato alla prima serata di Rai2, il conduttore confida di avere proposito il duo comico formato da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

203 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefeno De Martino non sarà alla guida della prossima edizione di Stasera tutto è possibile. La conferma è arrivata nel corso dell’ultima puntata di Tv Talk che ha visto il conduttore – da mesi, con successo, alla guida della nuova edizione di Affari Tuoi – sbilanciarsi a proposito del futuro del varietà e dei suoi possibili successori. Volti che, secondo De Martino, potrebbero corrispondere a quelli di Ciro Priello e Fabio Balsamo, già conduttori del game show The Floor – Ne rimarrà solo uno.

Stefano De Martini: “Non penso di rifare STEP”

“Il futuro di Stasera tutto è possibile onestamente non lo conosco”, ha dichiarato De Martino a Tv Talk, reduce dalla chiusura dell’ultima stagione del varietà. Il presentatore ha aggiunto di non ritenere fondamentale, probabile e nemmeno utile una eventuale promozione sulla prima rete Rai. La sua collocazione ideale, secondo Stefano, resterebbe quella attuale: “Sono sicuro che la Rai lo riproporrà in palinsesto e non sono sicuro che sarò io alla conduzione della prossima stagione. La promozione a Rai 1 l’ho sempre vista come un po’ inutile, non per una scelta pavida, ma c’è una questione di dignità della rete. Rai 2 è la rete sperimentale, dei comici. Ci ho tenuto fortemente che rimanesse su Rai 2, perché lasciare orfana queste rete? Credo che Stasera tutto è possibile rimarrà su Rai 2 e onestamente io penso di non rifarla perché meglio di così è difficile ripetersi”.

I possibili successori di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Quando si chiede a De Martino di fare i nomi di chi ritiene possa prendere il suo posto al timone della prossima edizione di STEP, il conduttore non ha dubbi: “Io ho candidato al mio posto Fabio Balsamo e Ciro Priello”. Balsamo e Priello hanno già condotto per Rai2 il quiz The Floor – Ne rimarrà solo uno. Il duo sarebbe perfetto per rimanere inalterata la forte connotazione partenopea che ha fatto il successo delle ultime edizioni di Stasera tutto è possibile con un cast formato, oltre che dallo stesso De Martino, da Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina e Peppe Iodice.