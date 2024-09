video suggerito

Torna The Floor – Ne rimarrà solo uno su Rai2: le novità del game show con Ciro Priello e Fabio Balsamo Martedì 10 settembre 2024 torna in onda The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno, su Rai 2. La seconda edizione del game show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo vedrà alcune novità nel gioco.

A cura di Gaia Martino

Dopo la prima edizione conclusasi con la vittoria di Remo Sciutto, Ciro Priello e Fabio Balsamo, membri dei The Jackal, sono pronti a tornare in tv con The Floor – Ne rimarrà solo uno. Da martedì 10 settembre 2024, dalle 21.20 su Rai 2, nuovi concorrenti si sfideranno in duelli a eliminazione diretta per conquistare l'intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro. La prima puntata sfiderà la partenza dell'edizione invernale di Temptation Island su Canale 5 e per questo motivo i due conduttori hanno proposto al loro pubblico uno spot divertente nel quale fanno il verso al reality dei sentimenti. La seconda edizione del game show vedrà due novità.

Le novità della seconda edizione di The Floor – Ne rimarrà solo uno

L'appuntamento è per martedì 10 settembre 2024, dalle 21.20 su Rai 2. Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, chiamati a condurre lo show, sono pronti a intrattenere il loro pubblico con la seconda edizione di The Floor – Ne rimarrà solo uno. Sul pavimento a scacchiera fatto di LED ci saranno 100 concorrenti che si sfideranno in duelli a eliminazione diretta rispondendo alle domande proposte dalle diverse categorie. I nuovi protagonisti del game show dovranno conquistare l'intero campo di gioco per aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro in gettoni d'oro. Ci saranno due novità nella nuova stagione: i concorrenti potranno beneficiare di una "golden star" se riusciranno a vincere tre duelli consecutivi, che permetterà loro di avere 5 secondi in più. Ciro Priello, intervistato dall'ANSA, ha rivelato inoltre che "L'altra novità riguarda il rapporto tra me e Fabio: lui nella passata edizione è sempre stato tuttologo, quest'anno sarà anche professore, perché ha inventato dei giochi molto carini che farà tra un duello e l'altro e che coinvolgeranno tutti i concorrenti".

Lo spot che fa il verso alla concorrenza

Per annunciare il ritorno in tv con una nuova edizione di The Floor, Ciro Priello e Fabio Balsamo si sono divertiti a fare l'imitazione di una tradizionale coppia di Temptation Island che racconta, nel video di presentazione, i motivi per i quali ha scelto di intraprendere il "viaggio nei sentimenti". Il game show, infatti, sfiderà nella serata del martedì il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda in prima serata su Canale5. "Voi guardatevi l’altro, quello delle coppie sul falò. Il giorno dopo. In streaming" hanno scherzato su Instagram.

