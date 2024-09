The Floor seconda stagione, il video di Fabio Balsamo e Ciro Priello fa il verso a Temptation Island Ciro Priello e Fabio Balsamo tornano con la seconda edizione del game show da martedì 10 settembre alle ore 21.20 su Rai2. Il programma andrà in onda in concorrenza con Temptation Island, e per questo i conduttori hanno creato un promo scherzoso, chiamato “The Floor Island”, parodiando “il viaggio dei sentimenti” della tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ciro Priello e Fabio Balsamo sono pronti alla seconda edizione di The Floor – Ne rimarrà solo uno. Da martedì 10 settembre alle 21.20 su Rai2, la coppia storica dei The Jackal tornerà con il game show rivelazione della scorsa stagione e lo farà in un giorno dove la concorrenza scende in campo con la corazzata Temptation Island. Per questo motivo, Ciro e Fabio hanno ben pensato di proporre al loro pubblico una clip irresistibile che fa il verso proprio al format ‘dei sentimenti'.

Il promo di Ciro e Fabio in versione "The Floor Island"

Il canovaccio è semplice: Ciro "scrive" a The Floor perché Fabio guarda solo i programmi degli altri, incluso Affari Tuoi di Stefano De Martino, mentre non pensa a quello che dovrebbero fare insieme. Citando vecchi e nuovi personaggi che hanno reso celebre nel corso del tempo Temptation Island, ma anche quanto accaduto quest'estate con Noos ("Se facciamo come quei due, Alberto e Angela, togliamo tutto da mezzo"), Ciro e Fabio strappano già sorrisi. Come quelli di Stefano De Martino, dirimpettaio con Affari Tuoi nella fascia access prime time che ha dimostrato il suo apprezzamento sui social.

Cosa cambierà nella seconda stagione di The Floor

Il meccanismo di The Floor – Ne rimarrà resta invariato: cento concorrenti disposti come su una scacchiera su un grande pavimento LED si sfidano a duello per cercare di conquistare tutte le caselle e arrivare fino in fondo, vincendo così 100.000 euro in gettoni d'oro. In fase di presentazione dei palinsesti, Ciro Priello e Fabio Balsamo hanno rivelato a RadioCorriereTv di aver studiato molto programmi e personaggi che hanno fatto la storia della Rai: "Per noi è un onore provare a raccogliere qualche elemento dei grandi e provare a proseguire quel tipo di racconto con il nostro linguaggio". L'appuntamento è quindi per martedì 10 settembre, ore 21.20 su Rai2.