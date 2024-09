video suggerito

Temptation Island anticipazioni, i due falò di confronto e il retroscena: “Federica e Alfonso si sono lasciati” È in programma questa sera la seconda puntata di Temptation Island 2024. Filippo Bisciglia dovrà occuparsi del falò di confronto di Titty e Antonio, voluto da lei, ma non solo. Nel promo emerge una nuova richiesta di incontro anticipato. Gli esperti di gossip, negli ultimi giorni, hanno segnalato la rottura di Anna e Alfred e Federica e Alfonso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Questa sera, martedì 17 settembre 2024, torna in onda Temptation Island con la seconda puntata dell'edizione autunnale. In prima serata su Canale5 dovrebbe andare in scena il primo falò di confronto, quello tra Titty e Antonio, richiesto da lei dopo aver visto i video del fidanzato sempre più vicino alla tentatrice. Ma non potrebbe essere questo l'unico falò di confronto anticipato tra le coppie protagoniste dell'edizione.

Le anticipazioni della puntata di Temptation Island stasera

La scorsa puntata di Temptation Island si è conclusa con la richiesta di Titty di incontrare il fidanzato Antonio per un falò di confronto. Nella puntata in programma per stasera, Filippo Bisciglia scoprirà con la napoletana se Antonio ha accettato di parlare con lei prima del termine del viaggio nei sentimenti. Nel video promo che anticipa la messa in onda, è possibile assistere alla corsa del conduttore nel villaggio, seguito dalle telecamere, che rivela a uno dei protagonisti: "Ha richiesto il falò di confronto anticipato". Potrebbe trattarsi quindi di una nuova richiesta. Da parte di chi?

Alessandro Rosica ha raccontato negli ultimi giorni che Alfred e Anna si sarebbero lasciati in una delle puntate del reality: lui, sempre più vicino alla tentatrice Sofia Costantini, avrebbe deciso di proseguire la conoscenza con lei anziché tornare a casa con la fidanzata. Potrebbe trattarsi di una richiesta avanzata da uno dei due componenti della coppia.

La segnalazione su Federica e Alfonso

Altri rumors si rincorrono su Alfonso e Federica, la coppia di napoletani che partecipa al programma per volere di lei. Stando a quanto pubblicato nell'ultima settimana da Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online, i due si sarebbero lasciati. Lei sarebbe stata avvistata da una talpa a Milano, da sola: "Sono usciti separati dal programma", le parole. Non ci resta che attendere la messa in onda di stasera.