Chi sono Federica Petagna e Alfonso D’Apice a Temptation Island: cosa sappiamo sulla loro storia

Titti Scialò e Antonio Maietta, fidanzati da 8 anni, vivono a Napoli e sono una delle coppie di Temptation Island 2024 Autunno. È stata la ragazza, 20 anni, a contattare il programma per via dell'eccessiva gelosia del fidanzato, che non le permette di vivere determinate esperienze, come mangiare con una pizza con le amiche. "Non penso di sbagliare", ha spiegato lui.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Petagna e Alfonso D'Apice sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island 2024, in onda da martedì 10 settembre su Canale 5. Fidanzati da 8 anni e conviventi da uno, sono originari di Napoli e hanno deciso di entrare nel villaggio dei sentimenti per mettere alla prova il loro amore. A scrivere al programma è stata la ragazza, 20 anni, per via dell'eccessiva gelosia del fidanzato che non le permette di uscire con le amiche. Lui, nel video di presentazione, ha spiegato: "Sono consapevole di essere così geloso, ma non penso di sbagliare".

Chi sono Federica Petagna e Alfonso D'Apice, coppia di Temptation Island 2024

Federica Petagna ha 20 anni e vive a Napoli. Il suo profilo Instagram è privato ed è seguito da poco più di mille followers, mentre su Facebook la ragazza ne ha uno in comune con il fidanzato. Stando a quanto si legge sui suoi social, lavora come estetista specializzata in manicure e smalto e ha una pagina dedicata alla sua attività. Per quanto riguarda Alfonso D'Apice, invece, non si hanno molte informazioni sul suo conto: anche il suo account Instagram è privato e nella breve biografia pubblica si legge che è un appassionato di padel e calcio. Sono diverse gli scatti che la coppia, fidanzata da 8 anni, pubblica insieme. La scorsa estate hanno trascorso insieme una vacanza a Mykonos all'insegna del divertimento.

Federica Petagna e Alfonso D'Apice

Perché Federica Petagna e Alfonso D'Apice partecipano alla nuova edizione di Temptation Island

È stata Federica a scrivere a Temptation Island perché crede che il fidanzato sia troppo geloso e non le permetta di vivere molte esperienze: "Tante cose non le ho fatte perché lui non me lo permette, ad esempio mangiare una pizza con le amiche, un gelato, andare a ballare, cosa impossibile, o fare una vacanza. Non ho mai fatto queste cose se non con lui". Nel video di presentazione al programma, Alfonso ha rivelato di aver accettato di partecipare perché desidera capire se può fidarsi della fidanzata: "Sono consapevole di essere così geloso, ma non penso di sbagliare. Voglio capire se posso fidarmi di lei".

