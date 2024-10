video suggerito

Federica sfiora le labbra di Stefano a Temptation Island, Alfonso chiude il video: "Butto il pc a mare" Reazione scomposta di Alfonso a Temptation Island. Il fidanzato di Federica vede la compagna giocare al gioco della mela sospesa con il single Stefano e dà in escandescenze.

A cura di Stefania Rocco

Alla quinta puntata di Temptation Island, c’è finalmente un video per Federica che mostra la vita nel villaggio del fidanzato Alfonso, impegnato nelle sue prime interazioni con la single Silvy. Federica appare ferita e arrabbiata, continua a commentare il video del compagno insieme alla tentatrice e a minacciare ritorsioni, rigorosamente in dialetto napoletano. A un certo punto, Alfonso e Silvy stabiliscono una sorta di codice per comunicare e per evitare di essere ascoltati. Tornata nella villa delle single, rivela alle amiche che cosa le avrebbe detto Alfonso: “Mi ha detto che sente la fidanzata lontana per colpa mia e che è geloso se mi vede parlare con qualcuno”.

La reazione di Federica di fronte al video di Alfonso con Silvy

Federica è furiosa: “Alfonso non ha il coraggio di dimostrarsi per quello che è. Io almeno sto mostrando apertamente che cosa desidero, senza curarmi del resto. Lui, invece, vuole dimostrarsi perfetto. Da oggi in poi non avrà più paura di fare quello che sento. Ho pianto perché mi manca e vederlo in video mi commuove. Mi fa strano vederlo rapportarsi a un’altra ragazza. Noi conviviamo, io sono sempre stata la ‘ragazza seria’. Continuerò a esserlo ma mi divertirò. Quando mi capita di parlare con altri ragazzi di là, poi mi sento in colpa. Lui invece sta addirittura spingendo l’altra ragazza ad aprirsi di più”.

Alfonso deciso a lasciare Federica: “È finita”

Al falò è il turno di Alfonso che ammette di essere agitato. E infatti, a pochi minuti dall’inizio della visione del video, chiude il pc e lo riconsegna a Filippo Bisciglia: “Dammi due minuti altrimenti lo butto a mare”. Sullo schermo scorrevano le immagini di Federica che giocava al gioco della mela con il single Stefano. Poco dopo torna a guardare le immagini ma è evidentemente inquieto. Prova a ricomporsi poi rivolto al conduttore commenta: “Ogni parola sarebbe superflua, devo solo metabolizzare quello che ho visto. Ci metto sempre il cuore e lei lo sa. Di là sto cercando di vivere il mio percorso perché sto cominciando a pensare che esisto anch’io oltre a lei. Ma sono deluso, ha fatto altri passi indietro. Mi ha dato fastidio tutto, per me è inconcepibile si faccia accarezzare. Non sopporto questo tipo di contatto. Penso di avere fatto tanti passi avanti nella gelosia, l’ho vista sfilare, era bellissima e sono stato contento che lo fosse. È stato sbagliato che le vietassi quello che le ho vietato. Ma adesso sto vedendo un’altra persona. Se le interessa qualcun altro? Non lo so ma ho paura perché il mio cuore è suo e non posso cambiare da un giorno all’altro”. Tornato nel villaggio, Alfonso sfoga la sua rabbia lanciando la giacca e prendendo a calci le sedie poi minaccia: “Ha superato il limite, è finita”.