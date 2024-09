video suggerito

Federica e Alfonso sono la sesta coppia della nuova edizione di Temptation Island 2024 Federica e Alfonso formano la sesta coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island 2024. Originari di Napoli, sono fidanzati da 8 anni: è stata lei a scrivere alla redazione perché il fidanzato non le permette di uscire con le amiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Federica e Alfonso formano la sesta coppia che partecipa alla nuova edizione di Temptation Island 2024, in partenza da martedì 10 settembre. Fidanzati da 8 anni, sono originari di Napoli e hanno deciso di entrare nel villaggio dei sentimenti per mettere a dura prova il loro amore. Lei, 20 anni, nel video di presentazione, ha raccontato di non poter uscire con le sue amiche perché il fidanzato non glielo permette. "Non penso di sbagliare", le parole di lui davanti alle telecamere del reality.

Alfonso e Federica sono la sesta coppia di Temptation Island

Federica ha 20 anni ed è originaria di Napoli. Fidanzata con Alfonso da 8 anni, convive con lui da circa 1 anno. Nel video di presentazione la giovane ha raccontato di aver deciso di partecipare al programma per cercare di poter cambiare la sua realtà: il fidanzato, stando alle sue parole, non le permette di uscire con le sue amiche o di fare un viaggio senza la sua compagnia. Alfonso, nel video di presentazione, ha dichiarato di aver accettato di entrare a far parte di Temptation Island per "capire se posso fidarmi di lei".

Il video di presentazione di Alfonso e Federica

Nel video di presentazione di Alfonso e Federica, pubblicato dai canali social di Temptation Island, è la giovane 20enne a raccontare di aver scritto alla redazione del programma per candidarsi tra i concorrenti. "Ho scritto io (a Temptation, ndr) perché non ho fatto tante cose, perché lui non me le permette. Ad esempio mangiare una pizza con le amiche, mangiare un gelato, andare a ballare, cosa impossibile, o fare una vacanza. Non ho mai fatto queste cose se non con lui", le parole. Alfonso ha rivelato di aver accettato di partecipare al programma perché desidera capire se può fidarsi della fidanzata. "Sono consapevole di essere così geloso, ma non penso di sbagliare. Voglio capire se posso fidarmi di lei", ha concluso.