Federica isolata fin da bambina, a Temptation: "A causa di Alfonso non ho amiche, parlo solo con mia madre" È carico di tenerezza lo sfogo della ventenne Federica Petagna a Temptation Island. Fidanzata da quando aveva 12 anni, è stata costretta a una sorta di isolamento dal compagno Alfonso D'Apice. Le lacrime nella prima puntata: "Se litighiamo non posso chiamare nessuno, a causa sua non ho amiche. Posso parlare solo con lui o con mia madre".

A cura di Stefania Rocco

Nella prima puntata della versione settembrina di Temptation Island 2024, il programma dà spazio alla coppia formata da Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Insieme da 8 anni, hanno cominciato la loro storia quando Federica era ancora solo una bambina appena 12enne. Per questo, la giovane non ha vissuto la sua vita. Per questo, arrivare da sola nel villaggio delle fidanzate sembra galvanizzarla ed è lei stessa a confessarlo di fronte alle telecamere: “Sognavo di poter stare da sola con un gruppo di ragazze, fare cose che non ho mai fatto. Adesso scelgo da sola se uscire, se fare un aperitivo, fregandomi di quello che dice lui. Mi rimprovero da sola per quello che gli ho permesso di farmi, ma mi sono svegliata. Prima di partire, ho portato dei costumi che lui non conosce, che non ho mai messo e che mai avrei pensato di mettere”.

Federica racconta il legame con Alfonso: “Mi sentivo in colpa anche a uscire per lavoro”

Federica comincia a raccontare la sua relazione ai single nel villaggio: “Lui mi faceva sentire in colpa anche se uscivo per lavoro”. Nel frattempo, comincia a indossare alcuni dei costumi che il compagno non le avrebbe permesso di mettere e infatti, convocato nel pinnettu per assistere a quanto sta accadendo, lui si infastidisce: “Vuole farmi innervosire. Voglio migliorare e concederle più libertà ma se si comporta così di nascosto, significa che vuole farmi arrabbiare. Mi dà fastidio che lo indossi mentre non ci sono. Non ne ha bisogno. La guarderebbero anche se indossasse un costume normale”. Intanto la compagna racconta di essersi isolata dal mondo esterno: “Io non ho amiche, da quando avevo 12 anni esco solo con lui o con mia madre. Ho le mie colpe perché gliel’ho permesso. Mi sono fidanzata troppo presto”. Alfonso si spiega: “Io non dico di avere ragione e so di voler migliorare. Anche mia madre me lo ha detto ma se qualcuno la guarda mentre sta con me, io mi alzo per litigarci. Mi serve aiuto, non che lei mi pugnali”.

Alfonso D’Apice: “Mi è mancata una famiglia”

Alfonso prova quindi a spiegare le ragioni del suo comportamento: “Io cerco la casa e la famiglia perché non l’ho avuta,. Ho perso mio padre a 12 anni. Benché lui mi abbia dato quello che i genitori danno in sei vite e mia madre mi abbia dato tanto affetto, mi è mancata quella parte. Poi ho cominciato a lavorare presto e ho avuto tante soddisfazioni. Qualche anno fa ho deciso di andare a vivere con Federica ma sono stato male. Mi sentivo in colpa per avere lasciato sola mia madre. Stavo male”. Intanto Federica pensa al suo rapporto e piange: “Non so se sentirmi sbagliata. Ma parlare con qualcuno che non sia lui o mia madre mi fa respirare. Non ho mai avuto nessuno per potermi sfogare. Non posso alzare il telefono e chiamare un’amica. Lui gli amici ce li ha, se vuole può sfogarsi, io no”.

Alfonso D’Apice: “Federica mente, nella vita vera non si comporta così”

Alfonso guarda il video al suo primo falò ma lo stoppa subito: “Lei sta eccedendo negli atteggiamento ma nella vita non è così. Sta parlando in dialetto e in genere non lo fa. Dice che non si è mai divertita così e non è vero. Noi ci divertiamo sempre, ogni giorno. Poi sta sempre con lo stesso ragazzo, si fa prendere in braccio. Questo le mette sempre le mani addosso e non va bene. Nei primi due o tre minuti stavo per chiudere il video e chiedere un falò. Adesso sto cercando di calmarmi perché sono arrabbiato. Mi aspettavo di vedere dei video, ma se vuole che io sia meno geloso deve aiutarmi, non comportarsi in questo modo. Farsi mettere le mani addosso da un altro uomo non è libertà, è altro e non mi piace. Sto pensando di fermare tutto adesso ma non ne sono certo. Voglio far passare altro tempo ma se le cose continuano così, so già che cosa fare”.