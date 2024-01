Remo Sciutto è il vincitore di The Floor – Ne rimarrà solo uno Remo Sciutto è riuscito a conquistare la vittoria di The Floor – Ne rimarrà solo uno, il programma condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal su Rai2. Arrivato in finalissima contro Andrea, ha vinto indovinando più personaggi nella categoria ‘outfit famosi’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Remo Sciutto è il vincitore di The Floor, il game show in onda su Rai2 e condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, membri dei The Jackal. Ieri sera, martedì 30 gennaio, è andata in scena l'attesa finale: il 26enne, restato nell'ombra fino alla quarta puntata, è riuscito ad arrivare primo tra i 100 protagonisti e a conquistare il montepremi di 100 mila euro.

La vittoria di Remo Sciutto

Ieri sera a The Floor, Remo Sciutto è riuscito a battere tutti gli avversari e a conquistare il titolo di vincitore del game show. La categoria della gara finale è stata outfit famosi, scelta da Andrea, concorrente arrivato in finale con più caselle (74). Remo Sciutto è riuscito ad indovinare il maggior numero di personaggi e, dopo aver vinto, non ha trattenuto le lacrime: ha conquistato il montepremi in palio di 100 mila euro, di cui una parte, stando alle sue parole nell’ultima puntata, verrà devoluta in beneficienza. Il resto lo investirà nella sua attività di divulgatore sui social.

Chi è Remo Sciutto, imperatore del Sacro Calabro Impero

Remo Sciutto, in arte Rey, è l’imperatore del Sacro Calabro Impero nel programma condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Divulgatore di Storia dell’Arte sui social network, Rey non è stato il protagonista assoluto della puntata (tra i vari concorrenti i in gara, deteneva quatto caselle), ma è riuscito a farsi strada in finale battendo la concorrenza. Ha 26 anni, è calabrese d'origine ma da anni vive a Bologna, dove ha studiato e ha conseguito due lauree in Storia dell'Arte. La sua è una vera e propria passione che ha deciso di trasformare in lavoro, parlandone sui suoi canali social. La sua community è cresciuta in breve tempo: Rey si è auto-proclamato imperatore del “Sacro Calabro Impero”, come da lui più volte ripetuto anche nel corso di The Floor. Su Instagram è seguito da oltre 100 mila followers.